Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne: «Soffro di dismorfismo corporeo, mi vedo grassa»

Protagonista molto apprezzata di Ballando con le Stelle 2021 è la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. La modella glamour inglese, figlia del calciatore sa ballare ed è bellissima. I giudici la considerano tra le più brave. Nonostante tutto ciò tra le lacrime, prima di scendere in pista per l'esibizione di questa sera la ragazza ha raccontato in una clip di soffrire per una malattia psicologica, un problema con la percezione del suo corpo: dismorfofobia. In partica la figlia dell'ex giocatore della Lazio si vede brutta allo specchio, nonostante sia veramente bellissima.

La figlia di Paul Gascoigne ha rivelato di non sentirsi bella come appare a tutto il mondo. Soffre infatti di un disturbo noto come disformismo corporeo: "È tutto nella mia testa, mi vedo brutta e non mi piaccio". Nella clip di presentazione, Simone Di Pasquale le è stato accanto: "Sei bellissima".

Il dramma di Bianca Gascoigne

Nella clip che ha presentato il tango che ha poi decretato la sua vittoria in coppia con Simone Di Pasquale, Bianca Gascoigne si racconta così: “È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo. Sto bene con me stessa, come mi relaziono con gli altri, quella che sono ma non sarò mai contenta del mio corpo, di quello che vedo. Anche se dovessi vedere molto magra, troverei comunque qualcosa di diverso che non mi piace. Mi piacerebbe che le cose cambiassero, ma non credo che succederà”.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale rappresentano una delle coppie favorite alla vittoria di Ballando con le Stelle 2021. La finale è ancora lontana, ma i due sono partiti con il piede giusto e senza dubbio sono tra i concorrenti maggiormente intriganti di quest’edizione. Con il suo fisico statuario, la sua naturalezza e le sue ottime movenze, Bianca Gascoigne è entrata nel cuore del pubblico. I giurati stravedono per lei ma si aspettano un ulteriore passo avanti. Nelle scorse settimane, ad esempio, il giudice Mariotto le aveva chiesto tra il serio e il faceto di fare meno la santa e di esprimere di più il suo lato sensuale. Poi i colleghi in giuria l’hanno spronata ad imparare meglio la lingua italiana, forse l’unico vero punto debole della concorrente al momento.