Ballando con le Stelle: la Tripoli senza Montesano balla con il marito

Alessandra Tripoli e Luca Urso incantano il pubblico della settimana puntata di Ballando con le stelle

La Sicilia è sempre più protagonista di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera, su Rai1.

Oltre ad Alessandra Tripoli di Misilmeri e Angelo Madonia di Palermo, si è esibito un altro ballerino del capoluogo siciliano: Luca Urso, che è marito proprio della Tripoli.

Alessandra Tripoli è una ballerina di fama internazionale. Da 20 anni fa coppia fissa sulla pista da ballo col marito Luca Urso. Dopo la nascita del suo primogenito è ritornata a Ballando con le stelle

La maestra ieri sera, durante la settima puntata, si sarebbe dovuta esibire proprio con Enrico Montesano, che però è stato estromesso dalla trasmissione per l’ormai nota vicenda della maglietta col simbolo della X Mas.

È stato uno dei momenti più emozionanti della settima puntata di Ballando con le Stelle: i due, ex campioni del mondo di ballo, si sono esibiti lasciando a bocca aperta i giurati e ricevendo un'ovazione del pubblico. "Un'esibizione di alto livello" è stata definita quella dei due che sul palco hanno reso omaggio a Gabriella Ferri.

Alessandra Tripoli e Luca Urso

Alessandra Tripoli, nata a Palermo nel 1987, all’età di 7 anni ha iniziato la sua carriera da ballerina, dedicandosi in particolare alle danze latino americane. La palermitana è stata vincitrice nel 2018 a Ballando con le Stelle in coppia con l’attore Cesare Bocci. Per alcuni anni, con il marito Luca Urso, sposati dal 2016 dopo essere stati fidanzati dai tempi dell’adolescenza, aveva deciso di trasferirsi a Hong Kong e avevano aperto delle scuole di danza per trasmettere la loro esperienza ai giovani dell’Oriente. Lì è nato il piccolo Liam, il loro primogenito, chiamato così perché il suo nome significa “protettore”, un nome che simboleggia le difficoltà che ha dovuto superare per metterlo al mondo a causa di un parto difficile. Nel pieno della pandemia la famiglia ha deciso di tornare a Palermo.