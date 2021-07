Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli in posa con loro pancioni

Milano - La famiglia Berlusconi si allarga: Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli in posa con i loro pancioni sui social.

Sono in arrivo due nipotini per l'ex premier. Il primo, che dovrebbe nascere nei prossimi giorni, è il figlio di Luigi e della moglie Federica Fumagalli. Mentre, la seconda gravidanza riguarda Barbara ed il marito Lorenzo Guerrieri. Proprio la figlia del leader di Forza Italia ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia che la immortala insieme alla cognata. Le due posano orgogliose con i loro pancini avvolti da leggere stoffe color pastello. Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli mostrano i pancioni: le future mamme vestono coordinate in rosa ne hanno approfittato per vestire in coordinato, seguendo il trend dei look total pink.

A documentare la gravidanza è stata proprio Barbara, che sui social si è immortalata al fianco della cognata Federica Fumagalli, posando con lei con i pancioni in primo piano. Se da un lato la figlia dell'imprenditore, ormai alla sua quinta gravidanza, ha esaltato le forme modificate dalla gestazione con una maxi cintura intorno al punto vita, la Fumagalli, dopo essere diventata protagonista di un matrimonio da sogno lo scorso anno, ha sfoggiato un ventre "esplosivo", a prova del fatto che le mancano pochissime settimane al parto.



La gravidanza di Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, è ormai agli sgoccioli. A giorni, la coppia avrà il primo erede, un maschietto. Luigi e Federica si sono conosciuti ai tempi dell’Università in Bocconi, lui laureato Economia e lei in Giurisprudenza. Dopo dieci anni insieme, si sono sposati con una cerimonia per pochi intimi, lo scorso 7 ottobre 2020 nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio.

Le future mamme Berlusconi posano in coordinato

Le due future mamme di casa Berlusconi potevano mai rinunciare allo stile in gravidanza? Assolutamente no e hanno approfittato dello scatto di famiglia per vestire in coordinato, seguendo il trend dei look total pink, uno dei più gettonati dell'estate 2021.

Il trend dei look total pink in versione premaman

È ormai risaputo che gli abiti e gli accessori rosa sono tra i must-have dell'estate 2021: stanno bene a tutti, sono glamour, unisex, freschi, sbarazzini e si rivelano perfetti anche per le future mamme come dimostrato da Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli che posano orgogliose con i loro pancioni.