Barbara Berlusconi è incinta: in arrivo il quinto figlio

Barbara Berlusconi è di nuovo incinta L'imprenditrice 36enne, figlia di Silvio Berlusconi, è al quarto mese di gravidanza è in arrivo il quinto figlio. È già mamma di quattro bambini, tutti maschi: «Speriamo che questa volta sia femmina, oppure mi toccherà chiamarlo Quinto», scherza

La figlia di Veronica Lario e il leader di Forza Italia, aspetta il terzo figlio con il compagno imprenditore Lorenzo Guerrieri. La nascita è prevista per metà novembre. Ancora non si conosce il sesso

La famiglia Berlusconi si allarga (ancora). Barbara Berlusconi, 36 anni e amministratore delegato della Holding 14 (insieme ai fratelli Eleonora e Luigi), è in attesa del quinto figlio. Per nonno Silvio sarà, invece, il dodicesimo nipote.

A confermare la notizia, diffusa dall’Ansa qualche ora fa, è ora la diretta interessata: «La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina!!!», fa sapere, «Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto». La prima figlia del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi con Veronica Lario, è già mamma di quattro maschietti: Alessandro (nel 2007) ed Edoardo (2009), avuti dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza; e Leone (2016) e Francesco (2018). Ora è al quarto mese di gravidanza e se sarà un maschio o femmina non si sa ancora.

In questi anni l'ex ad del Milan è rimasta attiva su più fronti: è amministratore delegato della Holding 14, la società, di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora, che controlla il 21,42% di Fininvest e investe in particolare nelle start up e nel digitale; è impegnata nella cultura attraverso la galleria d'arte contemporanea Cardi Gallery e nel sociale con progetti educativi a sostegno di studenti con disturbi specifici dell' apprendimento.



Sempre su Instagram, Barbara Berlusconi, ha appena festeggiato la Festa della mamma con tutte le donne della famiglia: «Nonne, madri, figlie…donne. Viva le mamme!».