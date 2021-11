Barbara Berlusconi mamma del quinto figlio. Lo chiama Ettore Quinto

Milano - Ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi: la scorsa notte ha dato alla luce il suo quinto figlio maschio, Ettore Quinto, che è il quattordicesimo nipote per Silvio Berlusconi. La primogenita di Veronica Lario e del leader di Forza Italia, 37 anni, attuale amministratore delegato della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest, ha partorito in una clinica svizzera il terzo bimbo nato dalla relazione con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare. Barbara Berlusconi, già madre di Alessandro (nato nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016), Francesco (2018), solo qualche mesa fa, alla notizia della gravidanza, aveva scherzato sui social dicendo che se fosse arrivato un altro maschio lo avrebbe chiamato Quinto. E così è stato.