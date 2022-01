Barbara Berlusconi : mostra le prime foto di Ettore Quinto

Barbara Berlusconi ci presenta il suo quinto genito. Debutto social per Ettore Quinto, ultimo dei cinque figli di Barbara Berlusconi, in posa con la sua mamma su Instagram per la prima volta. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che hanno mostrato alcuni momenti della sua vacanza in montagna, la terzogenita di Silvio e Veronica Lario ha pubblicato due selfie con il suo bambino nato due mesi fa dall’amore per il compagno Lorenzo Guerrieri.

Quinto figlio maschio per Barbara Berlusconi nonché quattordicesimo nipote per Silvio Berlusconi. La primogenita di Veronica Lario e del leader di Forza Italia, 37 anni, ha partorito in una clinica svizzera



Ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, la primogenita di Veronica Lario e Silvio Berlusconi. La 37enne ha detto alla luce nella notte tra il 19 e il 20 novembre il suo quinto figlio maschio, ovvero il quattordicesimo nipote del leader di Forza Italia che per la prima volta presenta sui social

Barbara Berlusconi è una vera “supermam”. Piena di vita, di energia e di bambini. Ha partorito in una clinica di Lugano, la figlia del Cavaliere e di Veronica Lario, dopo Leone e Francesco Amos, il terzo figlio nato dalla relazione con l’ex barman Lorenzo Guerrieri. Un bel maschietto di tre chili e 400 grammi che, sommato ad Alessandro ed Edoardo, avuti in precedenza da Giorgio Valaguzza, porta la prole a un totale di cinque, tutti maschi. Ettore è il quinto maschietto per Barbara che al bambino ha dato anche il nome di Quinto, appunto, preannunciato durante la gravidanza in caso il bebè fosse stato ancora maschio.

“Dare da mangiare al piccolo Ettore da un'accogliente capanna” scrive l’imprenditrice, protagonista di un momento di quotidianità con il piccolo. Migliaia i like per la condivisione e tanti i commenti arrivati dai follower, tra cui Simona Ventura: “Complimenti Barbara, super mamma” è il pensiero della conduttrice.