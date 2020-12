«Barbara D'Urso è fidanzata». Il partner segreto

Barbara D'Urso (Maria Carmela D'Urso, Napoli, 1957) è fidanzata. A rivelarlo è l’amico e collega Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che parla di un compagno segreto. In un'intervista a Libero Quotidiano ha confessato che Carmelita avrebbe il cuore che batte per qualcuno ma che la relazione è così segreta che nemmeno lui sa chi sia.

«Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge», ha affermato Alessi. Non è la prima volta che qualche amico della D'Urso si lasci andare a simili dichiarazioni, qualche tempo fa la stessa cosa l'aveva affermata un altro re del gossip e amico di Barbara, Alfonso Signorini.

La 63enne napoletana però continua a dichiararsi single, smentisce in continuazione ogni storia e flirt ribadendo che nella sua vita l'unico vero grandissimo amore è quello per i suoi figli che però hanno scelto di restare lontani dalle telecamere, motivo per cui lei tutela gelosamente la loro privacy.

Qualcuno, tuttavia, sostiene che il prescelto non appartenga al mondo dello spettacolo date le difficoltà di paparazzi e giornalisti per venirne a capo. Ma da fonti vicine alla donna dello spettacolo, ufficialmente, continuano a giungere smentite: gli unici amori restano Gimmauro ed Emanuele, i suoi due figli nati dalla relazione col produttore Mauro Berardi durata nove anni dal 1982 al 1993. Ma adesso più nessuno ci crede…