Barbara d'Urso: "Faccio la nonna"

Barbara D’Urso (Napoli, 1957) e la terza età. Ultimamente la conduttrice ha postato, nelle sue stories di Instagram, parecchie foto e video di una bambina. Si tratta della sua dolce nipotina, Matilde. Dopo la fine del contratto con Mediaset, D’Urso ha deciso di dedicare tutto il suo tempo alla famiglia. La piccola le ha donato un enorme gioia e di sicuro è stato un sollievo per la presentatrice potersi dedicare a lei in un momento così delicato della sua carriera.

La giornalista ha rivelato di essere diventata nonna per la prima volta un anno fa, nel corso di un’intervista nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Alla conduttrice D’Urso ha rivelato: "Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto, nessuno l’ha saputo. Avrei potuto anche solo mettere una manina. Non l’ho fatto perché questa è la nostra scelta ma è una cosa molto forte". Barbara non riesce a star lontana nemmeno un secondo dalla sua piccolina che ha definito "Il sole della mia vita". L’arrivo di questa bambina ha rappresentato una vera è propria svolta nella vita della giornalista che non manca mai di sottolineare quanto sia forte e profondo il legame che le unisce. In uno degli ultimi post sul suo profilo Instagram D’Urso, infatti, ha scritto: "Amore puro".

Negli ultimi tempi, la presentatrice si è cimentata in uno spettacolo teatrale Taxi a due piazze. Inoltre, ha anche vissuto a Londra per un periodo. Secondo alcune indiscrezioni lo avrebbe fatto per migliorare il suo inglese in vista di una possibile serie Netflix. In attesa di sapere cosa le riserva il futuro, Barbara si dedica alla sua Matilde.