Barbara D’Urso innamorata. Ecco chi è l’uomo che le ha rubato il cuore

Barbara D’Urso ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. La presentatrice tv è sempre in prima linea su Canale5 con i suoi programmi di informazione, rotocalco e varietà in cui racconta risvolti salienti della vita di personaggi famosi e non: storie di cronaca ma anche interviste succulente e gossip. Oggi, a quanto pare, è lei ad essere sotto i riflettori del pettegolezzo. Restia a parlare della sua vita privata, tra gli anni ’70 e ’80 ha avuto dei flirt con personaggi molto famosi come Memo Remigi, Miguel Bosé e Vasco Rossi. Dal produttore cinematografico Mauro Berardi ha avuto due figli: Giammauro (nato nel 1986) ed Emanuele (nato nel 1988). L’ultima storia importante è stata con il ballerino Michele Carfora che ha sposato nel 2002. Il loro matrimonio però si è concluso nel 2008. Ma secondo indiscrezioni, da diversi mesi sarebbe legata ad un uomo.

Barbara D’Urso ha un nuovo fidanzato?

Stando a quello che scrive Gabriele Parpiglia, il nome del fortunato che avrebbe fatto breccia nel cuore della D’Urso, ufficialmente single da diverso tempo è Francesco Zangrillo. Barbara D’Urso, si sarebbe innamorata da ben due mesi dell’assicuratore Francesco Zangrillo (che, nonostante il cognome, non avrebbe alcuna parentela con il professor Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele).

Il sito internet Giornalettismo non solo ha rivelato l’identità del nuovo amore di Barbara D’Urso ma ha anche sfidato la presentatrice tv: “Siamo pronti ad accogliere la sua smentita” – scrivono sulle loro pagine.

La conduttrice per il momento non ha confermato né smentito la notizia, ma stando a quanto rivelato da Parpiglia, sarebbe “più innamorata che mai”. La storia d’amore tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo sarebbe agli albori, si sono conosciuti circa due mesi fa, a metà dicembre, ma avrebbero trascorso le vacanze di Natale insieme, nella casa della presentatrice a Capalbio.

La replica a Memo Remigi

Nei giorni scorsi la conduttrice è finita al centro della bufera per una confessione fatta da una sua ex fiamma, Memo Remigi, che aveva rivelato di esser stato cacciato di casa dalla moglie all’epoca della sua relazione con la D’Urso. La conduttrice ha specificato che lei non si sarebbe mai legata ad un uomo sposato, e che all’epoca dei fatti Remigi sarebbe stato già separato dalla moglie Lucia Russo (recentemente scomparsa).

La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”, aveva puntualizzato a Pomeriggio Cinque la conduttrice.



Barbara D’Urso è sempre protagonista del gossip. Da tempo, si cerca di capire se sia o meno fidanzata e quello lanciato da Gabriele Parpiglia è solo l’ultima indiscrezione sulla vita privata della conduttrice. La D’Urso continua a dichiararsi single.

Impegnatissima sul lavoro, ha sempre smentito tutti i gossip sul proprio conto. Nel lanciare l’indiscrezione, lo stesso Gabriele Parpiglia spiega di essere pronto ad accogliere la smentita della D’Urso. Lo scorso dicembre, a parlare però di un fidanzato segreto al suo fianco, era stato Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000, in un’intervista a Libero, aveva detto: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto.

L’amore, dunque, sarà tornato nella vita della conduttrice, ufficialmente senza fidanzato da anni