Barbara d'Urso, ospite a Verissimo: "Sono diventata nonna mesi fa"

Barbara d'Urso è diventata nonna. Ospite nel salotto di "Verissimo" la vulcanica conduttrice di "Pomeriggio Cinque" racconta la gioia per l'arrivo della sua prima nipote

La notizia circolava da tempo ma finora lei non aveva mai parlato della bella notizia. "Con i miei due figli Giammauro e Emanuele siamo riservati". Nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin la "Carmelita" nazionale chiarisce anche il rapporto con Flavio Briatore dopo che il gossip si era scatenato su un loro presunto flirt.



"Per mesi sono riuscita ad evitare che si sapesse questa cosa. Sono nonna da mesi, ma ho voluto tenerlo nascosto e ci sono riuscita". Così Barbara d'Urso, 65 anni, annuncia di essere diventata nonna. Lo fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, vestita di rosa proprio in onore della bimba: "Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima".

"Voglio fare una premessa che riguarda i miei figli - esordisce Barbara, una volta arrivata in studio - In quelle rare volte che rilascio interviste, sottolineo che i miei figli non vogliono che si parli di loro. Noi tre siamo molto riservati e l'atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l'ho aiutato io. I miei figli hanno un profilo molto basso".

Da qui la decisione di rivelare della nipotina solo dopo che, a comunicarlo, sono state le riviste di gossip. "Io avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna", continua. "Lei è una grande lavoratrice, una ragazza stupenda"

D'Urso non svela quale dei due figli l'abbia resa nonna, ma tutto lascia pensare a Gianmauro, il maggiore, di professione medico chirurgo e classe 1986. Il più piccolo è invece Emanuele, due anni più piccolo del fratello, fotografo e regista giramondo. La privacy dei ragazzi - avuti dal produttore Maur Berardi - è da sempre massima e blindata, come spesso capita a quegli eredi di personaggi noti che decidono di non sfruttare come scivolo la popolarità dei genitori.