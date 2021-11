Barbara D'Urso “quando salta la luce”, valanga di insulti su Jimmy Ghione

Roma – E’ costato caro a Jimmy Ghione, uno degli inviati di “Striscia La Notizia”, mettere a confronto su Instagram due immagini di Barbara D’Urso (foto). Nella prima, la conduttrice 64enne apparirebbe al naturale, ovvero senza i filtri e le luci sparate in faccia in tv della seconda. “Quando salta la luce”, ha ironizzato nella didascalia. “Senza Photoshop solo il bassotto viene bene!”, gli ha fatto eco tra i commenti la collega del tg satirico Stefania Petyx. Ma sono tanti gli internauti che in queste ore stanno sottolineando come il suo gesto sia stato “di cattivo gusto”.

“Barbara è bella al naturale e non rifatta, ci metterebbero la firma milioni di donne secondo me - ribatte Roger Garth, ospite in passato dei programmi della D’Urso -. Poi il tempo purtroppo ci punisce a tutti. P.S. Anche tu sotto la doccia in palestra ormai sei un po’ penzoloso eh …”. “Dovesti vergognarti per questo gesto – ha commentato l’influencer napoletana Deianira Marzano – ‘Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani’. Anche perché posso assicurare che Barbara è una donna bellissima e la prima foto non rappresenta assolutamente la realtà dei fatti”. Pioggia di critiche anche da parte di gente comune: “Le donne non vanno giudicate per il loro aspetto”; “Fossi in te mi vergognerei”; “Questa critica all’aspetto fisico la trovo ampiamente inutile, becera, schifosa: non ho mai visto qualcuno criticare la faccia di Mentana, quante rughe abbia o non abbia”. La morale è sempre quella: chi di social ferisce, di social perisce.