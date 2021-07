Barbara D’Urso segue il trend del crochet con la cavigliera-infradito

Barbara D’Urso volto noto di Canale 5, si sta godendo le vacanze estive e sui social non perde occasione per documentare sul suo proflio Instagram le giornate passate tra mare cristallino e giri in barca. Come Chiara Ferragni ha seguito la moda degli accessori crochet, must dell’estate 2021. Ma l’ha declinata in un modo davvero originale optando per una cavigliera-infradito che somiglia ad un centrino. La conduttrice è la regina incontrastata di Mediaset, la signora del Weekend di Canale 5: Barbara D’Urso è un vulcano d’energia, inarrestabile e sempre pronta a tuffarsi in nuove ed esaltanti avventure sul piccolo schermo. Adesso, però, è arrivato anche per lei il momento di una (meritatissima) vacanza. Barbara D’Urso dopo che ha chiuso tutti i suoi programmi per l’interruzione estiva, ha fatto i bagagli ed è andata in vacanza. La conduttrice napoletana si sta godendo un po’ di relax dopo una stagione televisiva intensa in compagnia dei suoi cari amici postando giornalmente foto, mostrando di seguire la moda dell’estate con la cavigliera infradito in crochet che ha destato la curiosità dei suoi follower

L'estate 2021 è entrata nel pieno e sono moltissime le star che si servono dei social per documentare le loro vacanze e le loro mode Barbara D'Urso è solo una delle tante ad aver "staccato la spina" dopo un duro e lungo anno di lavoro e, così come le colleghe, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, posta in continuazione foto e video delle sue giornate passate tra relax, mare cristallino e gite in barca. Oltre ad apparire rilassata e in forma, è anche fashion e trendy. Di recente ha seguito la moda degli accessori crochet ma lo ha declinato in modo super originale con una cavigliera-infradito fatta all'uncinetto che però a primo impatto sembra essere un centrino da tavola.

Il look da mare di Barbara D'Urso da copiare

L’ultima foto in costume la mostra in formissima, con un fisico mozzafiato. Ha indossato un due pezzi sui toni del blu e bordeaux con il reggiseno a triangolo, proteggendosi dal freddo con un caftano total black portato aperto. Si potrebbe dire che l’appuntamento con la bellezza della D’Urso arriva puntuale ogni anno per ricordarci che non esiste età per essere meravigliose. A 63 anni la conduttrice non solo è in formissima, ma sfoggia il più bello dei gioielli che una donna possa indossare: il sorriso. L'avevamo lasciata qualche giorno fa in abito da gitana ed espadrillas di lusso, oggi ritroviamo Barbara D'Urso in versione balneare. Ha documentato sui social una giornata passata in barca, non esitando a lasciarsi immortalare in bikini e con i capelli al vento. Sul viso non ha neppure un filo di trucco ma, nonostante sia insolito vederla al naturale, non è stato il look acqua e sapone ad attirare l'attenzione dei followers, quanto piuttosto la cavigliera-infradito che ha indossato. È fatta all'uncinetto e, sebbene segua la mania degli accessori crochet per l'estate, potrebbe essere tranquillamente scambiata per un centrino.