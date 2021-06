Barbara D’Urso si è fidanzata con Francesco Zangirllo? spuntano le FOTO

Barbara d’Urso non sarebbe più single ma avrebbe un fidanzato che ha un nome e un cognome: Francesco Zangrillo e spuntano le foto. Infatti di recente è finita al centro del gossip nazionale, per via di una sua presunta relazione con Francesco Zangrillo, che per il momento non sembrava ne confermata, ma nemmeno smentita. Colpo di scena: spuntano le foto con Francesco, il presunto fidanzato

La conduttrice si dichiara single dal 2008, quando ha divorziato con l'ex marito Michele Carfora

Barbara d’Urso si proclama single eppure si rincorre da tempo la voce che il suo cuore sia (finalmente) tornato a battere per Francesco Zangrillo, assicuratore, di recente al centro del gossip perché accostato a Elisabetta Gregoraci (ma lui ha smentito, mentre non l’ha fatto con le voci sulla d’Urso).



Il settimanale Oggi ha mostrato le prime foto insieme dei due, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice. E l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto Domenica Live.

Le vacanze a Capalbio di Barbara d'Urso e Francesco Zangrillo

Nei mesi scorsi, e più precisamente a febbraio, si parlò di Francesco come di un flirt di d'Urso, single dal divorzio del 2008 dal ballerino Michele Carfora. Le indiscrezioni volevano la conduttrice napoletana "innamoratissima" e fidanzata "da due mesi" con l'uomo dopo alcune settimane trascorse nella villa a Capalbio di lei. Nel corso del tempo, i rumors non hanno trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati, fino ad un retroscena esploso una settimana fa: l'uomo è stato indicato come un corteggiatore di Gregoraci, per poi smentire in prima persona i pettegolezzi.

Chi è Francesco Zangrillo

Poco o nulla è dato sapere sul riservatissimo Zangrillo. Di certo c'è che non vi è alcuna parentela col più famoso Alberto, ovvero il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano. Di professione assicuratore, dall'unica foto pubblica del suo profilo Ig appare un uomo di mezza età con tipica chioma sale e pepe. Ed ama 'bazzicare' il mondo dello spettacolo...