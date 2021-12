Barbara d’Urso sostituita da Simona Branchetti a Pomeriggio 5

Barbara d'Urso da oggi lascia il timone a Simona Branchetti, è stata sostituita

Simona Branchetti al timone di Pomeriggio 5 news, questa la sorpresa che oggi molti telespettatori hanno trovato seguendo Pomeriggio 5 la trasmissione condotta da anni da Barbara D’Urso.

Eh già l’ltima puntata del 2021 per Barbara d’Urso e per il suo Pomeriggio 5 è stata lo scorso 17 dicembre, la conduttrice ha salutato con qualche giorno di anticipo il pubblico di Canale 5 per tornare poi in onda nel 2022. La D’urso è anadata in ferie ma non il programma.

Nuovo studio (quello di Tgcom24) e nuova conduttrice, Simona Branchetti, giornalista del Tg5 e al timone di Morning News la scorsa estate.

Pomeriggio 5 è in onda ma con un altro volto. Da oggi 20 dicembre 2021 infatti, vedremo Simona Branchetti al timone di Pomeriggio 5 news, il gemello “pomeridiano” di Mattino 5 news. Nella sostanza cambierà poco ma nei fatti, sarà una vera e propria svolta visto che non era mai capitato prima. Mediaset ha deciso di tenere la rete accesa durante i giorni di feste e spazio quindi alla giornalista che aveva esordito al timone di un programma tutto suo questa estate, al mattino, con Morning News. La d’Urso, nei giorni scorsi si è limitata a salutare il pubblico dicendo che Pomeriggio 5 tornerà in onda con lei dal 10 gennaio.

Nessun video messaggio di auguri, nessun saluto in particolare. La conduttrice non ha augurato neppure buone feste ai suoi inviati che resteranno “a lavoro” anche nelle prossime settimane, seppur guidati da un’altra conduttrice.

Gli altri anni in questi giorni nel pomeriggio di Canale5 c’erano già i consueti film natalizi, ma quest’anno Mediaset ha scelto di non fermarsi, continuando a intrattenere e informare il pubblico. E allora Pomeriggio5 continuerà ad andare in onda, anche se in versione diversa.

Il primo ospite della trasmissione di oggi di Simona Bianchetti in apertura di programma è stato Bruno Vespa .