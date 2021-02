Barbara d'Urso trasmette il tradimento dell'Hotel Eufemia

Palermo - Il tradimento più famoso degli ultimi mesi, quello dell'Hotel Eufemia a Palermo, quello del "a Tu e a te", del "C****to e della B****na" finisce sul programma trash per eccellenza, Live Non è la D'Urso: la trasmissione si occuperà del recente e virale tradimento che ha visto protagonista una coppia palermitana con lui che aspetta lei all'uscita dall'hotel in compagnia del (presunto) amante. Una scena diventata virale perché il tradito ha ripreso la coppia con un cellulare diffondendolo poi sul web.