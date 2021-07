Barca sfreccia accanto a Guenda Goria e fidanzato, il cane finisce in acqua

Mazara del Vallo - "Una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione, creando delle onde pazzesche. Noi fortunatamente non siamo caduti, non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, però il cane di Mirko è caduto in acqua, si è spaventato moltissimo e siamo tutti sotto choc". Solo un grande spavento per Guenda Goria, in vacanza col nuovo fidanzato Mirko Gancitano al largo della costa trapanese, da cui hanno condiviso per fortuna anche scatti di tenera effusione oltre alla brutta avventura.

"Queste cose non si fanno" ammonisce seria, in una story su Instagram, la32enne figlia dei giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ex gieffina all'ultima edizione vip della trasmissione: “Se volete fare una vacanza in barca ricordatevi che il mare è pericoloso – conclude la ramanzina -. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo che ci si può fare male, io sono ancora spaventata".