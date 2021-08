Beatrice di York: compleanno con gli auguri romantici del marito

Beatrice di York ha compiuto 33 anni, lo scorso 8 Agosto e non sono mancate dolci dediche per la principessa, in attesa del suo primo figlio.

Edoardo Mapelli Mozzi fa gli auguri alla moglie, la principessa Beatrice di York. E lo fa in maniera romantica. Nel fine settimana in cui si sono chiuse le Olimpiadi ci sono stanti tanti gossip e compleanni speciali, festeggiati con tanto di messaggio e auguri romantici. Dopo il primo selfie di coppia, pubblicato da Matteo Giunta, allenatore e oramai fidanzato pubblico della campionessa di nuoto, Federica Pellegrini a fare il compleanno è stata beatrice di York e il marito le ha riservato degli auguri romantici.



«Buon compleanno amore mio. Ti amo con tutto il mio cuore». Edoardo Mapelli Mozzi festeggia con una romantica foto di coppia, rigorosamente in bianco e nero e con mare sullo sfondo, il compleanno della sua Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea ha compiuto 33 anni, è nata l’8 agosto del 1988, e ha festeggiato questo compleanno speciale in dolce attesa. Il nuovo royal baby dovrebbe nascere in autunno.

Beatrice e Edoardo si sono sposati il 17 luglio 2020, senza grandi feste in tempo di Covid, ma con entrambi i nonni della sposa presenti e appena una ventina di presenti. Lo scorso maggio la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio che nascerà in autunno. Mapelli Mozzi, invece, è già papà di Christopher Woolf, avuto dalla relazione con Dara Huang.

I due si conoscono fin dall’infanzia ma si sono innamorati nel 2019, appena dopo le nozze di Eugenie di York con Jack Brooksbank. Ora attendono il 12esimo pronipote della regina Elisabetta. Il piccolo sarà conte, come il padre.