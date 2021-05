Beatrice di York è incinta: nuovo royal baby in arrivo.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio. La regina Elisabetta sarà di nuovo bisnonna (per la dodicesima volta).

L’annuncio, come da prassi, lo dà Buckingham Palace: «Sua Altezza Reale è lieta di annunciare che lei ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio, l’arrivo è previsto per il prossimo autunno».

Beatrice di York è stata recentemente fotografata in un negozio per abbigliamento da bambini. E ora è tutto chiaro: Beatrice di York,32 anni, aspetta un bambino. L’annuncio é stato dato direttamente dalla casa reale con un post su Instagram sull’account ufficiale @theroyalfamily. Beatrice, figlia del Principe Andrea e Sarah Ferguson, ha sposato lo scorso 17 luglio (in una cerimonia blindata) il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi, alla presenza della Regina Elisabetta.

La coppia è in attesa del loro primo figlio, che nascerà in autunno, secondo quanto riportato dal post Instagram. Beatrice che si sta già prendendo cura di Christopher Woolf, il figlio che Mapelli Mozzi ha avuto dalla relazione con Dara Huang ora si dedicherà al suo primo genito. La figlia di Sarah e Andrea è diventata così la prima Principessa nella famiglia reale inglese di a sposare qualcuno con prole. Ora però la loro famiglia si allarga ed entrambe le famiglie sono al settimo cielo per il lieto evento. Dopo il primo figlio di Eugenia di York, la nipote prediletta della Regina Elisabetta II, figlia di suo figlio Andrea e della rossa e ribelle della casa reale, Sarah Ferguson ora tocca alla sorella



Subito dopo le nozze Beatrice e Edoardo sono partiti per il viaggio di nozze, un giro molto rapido in Italia e Francia. Al loro ritorno, il sito express.com aveva paparazzato la principessa con un pancino sospetto e si era subito pensato a un nuovo royal baby. Che arriverà a portare gioia alla regina dopo il lutto per la morte del duca di Edimburgo