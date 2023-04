Beatrice Valli mamma per la quarta volta: ecco il nome

“Ecco Matilde Luce”. Il volto di Canale 5 mamma per la quarta volta: poco fa l’annuncio della coppia vip

Beatrice Valli ha finalmente partorito. Diversi giorni dopo aver raccontato che il suo quarto figlio, o meglio figlia, non ne voleva sapere di venire alla luce, ecco finalmente arrivata, la lieta novella.

Lunedì 24 aprile, nelle prime ore della mattina, è arrivata al mondo lei, Matilda Luce Fantini. Si tratta della terza femminuccia avuta insieme a Marco Fantini dopo Bianca, nata 5 anni fa, e Azzurra, accolta invece 2 anni fa. Il primogenito Alessandro, che ha 9 anni, è frutto di una precedente relazione.

La 28enne ha scritto su Instagram pubblicando alcune immagini in cui appare con la piccolina in braccio dopo il lieto evento: “Matilda Luce Fantini, 24/04/2023”. Accanto l’emoji di un cuore.



Matilde Luce è la quarta figlia dell’influencer Beatrice Valli e la terza del neo papà, Marco Fantini, anche lui volto noto di Uomini e Donne.

“Un’altra femmina. Aspetta, mi devo riprendere”, le parole di Marco Fantini dopo aver visto il colore rosa contenuto nel palloncino quando la coppia aveva organizzato il gender reveal. Beatrice Valli, divertita, lo aveva preso in giro: “Amore ma le hai fatte anche tu eh, mica le ho fatte da sola”. L’ex volto di Uomini e Donne aveva commentato tra lo stupito e il divertito: “Cioè tre femmine? Altri anni di Frozen, altri anni di Cenerentola. Avremo sicuramente tanti vestiti da darle”.



Poco tempo fa ospite in tv aveva detto che lei e Marco, 31 anni, erano ancora indecisi sul nome da dare all’allora nascitura. In ballo c’erano Alba, Celeste e Blue, oltre ovviamente proprio a Matilda.

Dopo il parto Beatrice ha poi fatto sapere: "Siamo un po' stanche, ma siamo qui e ci godiamo il momento". "Torneremo da voi nei prossimi giorni", ha aggiunto. Ora una meritata pausa anche dai social per godersi i primi giorni della nuova arrivata.