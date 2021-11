Belen e Cecilia Rodriguez sul set, tra templi e spari dell’esercito FOTO

Agrigento - Set fotografico con Belen e Cecilia Rodriguez a Punta Bianca e alla Scala dei Turchi, scelte come set naturale per le foto della loro collezione di abbigliamento “Hinnominate”. Vediamo entrambe con una tuta rosa sportiva sopra al ginocchio, quindi Belen in tailleur bianco con ampi pantaloni e poi in look total black. Le sorelle showgirl alloggiano all'Hotel Villa Athena, vicinissimo alla Valle dei Templi.

Insorge però l’organizzazione Mareamico: l’ultimo scatto pubblicato sui social ritrae infatti anche i soldati dell’esercito “spettatori” dello shooting, poco distante. "Da un lato c'è un set che promuove il territorio - denunciano gli attivisti -, dall'altro a poca distanza continuano ad esserci le esercitazioni militari che lo distruggono (più volte criticate dagli ambientalisti, ndr) e da 25 anni giace nei cassetti della Regione la richiesta di istituzione di riserva naturale per Punta Bianca".