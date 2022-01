Belen è tornata single

Belen Rodriguez è single. E' stata la stessa showgirl a confermare la rottura con l’ex hair stylist, Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

La rivelazione mentre si trova in quarantena fiduciaria con i figli, nel suo appartamento a Milano, dove si diverte a preparare le uova con il primogenito di 8 anni, Santiago. E proprio al piccolo, Belen avrebbe detto durante una prova di cucina: "Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina… E dai!”.

Belen Rodriguez era volata oltreoceano, in Uruguay, nel corso della vacanze di Natale, per concedersi qualche giorno di relax in compagnia dell'amica Patrizia Griffini. Ad attenderla in aeroporto al suo rientro in Italia, però, non c'era il fratello Jeremias, né il padre né tanto meno il cognato Ignazio Moser nè Antonio Spinalbese, bensì Stefano De Martino.

L'ex marito l'ha attesa al gate degli arrivi internazionali dell'aeroporto di Malpensa e l'ha scortata alla vettura, portandole addirittura le valige. Le foto di Belen e Stefano insieme sono state pubblicate dal sito Whoopsee, che ha documento con un servizio fotografico esclusivo la complicità tra i due