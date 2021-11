Belen, gli abiti indossati a Punta Bianca

Agrigento - Belen Rodriguez ha mostrato una anticipazione degli abiti indossati a Punta Bianca. Nella sua pagina social ufficiale Belen fa vedere la sua linea d’abbigliamento creata in collaborazione con i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Nei giorni scorsi la stessa showgirl aveva scritto sui social il motivo per cui aveva scelto la Sicilia: “Abbiamo scelto come location della prossima campagna, a Punta bianca. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale”. Qui la foto con un abito indossato da Belen.