Belen Rodriguez: Luna Marì ricoverata per qualche ora in terapia intensiva

Attimi di paura per Belen Rodriguez: la figlia appena nata Luna Marì è stata ricoverata in terapia intensiva per qualche ora.

La piccola Luna Marì è nata soltanto da poche ore e già ha fatto prendere un terribile spavento ai suoi genitori: papà Antonino Spinalbese e mamma Belen Rodriguez hanno visto la loro bimba portata d’urgenza in terapia intensiva.

A riportare la notizia è stato il Mattino di Padova, città in cui la showgirl argentina ha deciso di partorire. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la bambina avrebbe avuto dei problemi nel corso della notte.

La piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è nata nella notte del 12 luglio, con un peso di 2,9 chili. Poco dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra alla finale degli Europei di calcio, precisamente 47 minuti dopo la mezzanotte di lunedì, la piccola è venuta al mondo ma, stando a quanto rivela Il Mattino, è stata immediatamente portata in terapia intensiva. “Per sicurezza la bimba è stata portata in terapia intensiva Neonatale – fa sapere la fonte – per verificare che tutto andasse bene. Luna Marì è stata tenuta sotto osservazione dai medici e dai sanitari per qualche ora: l’obiettivo era verificare che la neonata respirasse correttamente da sola, per allontanare il rischio di complicanze improvvise”. Subito dopo il parto, sono dunque stati momenti di grande paura per Belen e Antonino, a causa di possibili problemi per la loro piccola appena nata.

Un controllo breve e finito nel migliore dei modi. Il passaggio, spiega Il Messaggero, si è reso necessario per "valutare la funzionalità respiratoria e l'attività cardiovascolare" della piccola, che sta benissimo. Luna Marì è nata nella notte degli Europei, partorita in una clinica a Padova dove Belen si trova da giorni insieme al compagno Antonino Spinalbese.

I due sono al settimo cielo. La stessa showgirl argentina ha pubblicato diversi scatti della bambina e di Antonino, sempre al suo fianco. Proprio a lui Belen ha dedicato un complimento: "Il mio angelo". Tanti gli auguri arrivati sul profilo Instagram della Rodriguez, tra questi anche quello dell'ex fidanzato Fabrizio Corona.