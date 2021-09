Belen Rodriguez si racconta a Verissimo:“Ho fatto un pasticcio,è colpa mia"

Belen Rodriguez, racconta il malore dopo il parto di Luna: “Ho fatto un pasticcio, è colpa mia”

La showgirl argentina ospite a Verissimo, parla per la prima volta della sua gravidanza: “La gravidanza è stata tosta, ma il parto è andato benissimo, vorrei che ogni donna riuscisse a farsi l’epidurale, perché io non ho urlato nemmeno”. E’ una Belen Rodriguez radiosa quella che si è presentata in studio a Verissimo per parlare in esclusiva con Silvia Toffanin della sua nuova vita da mamma bis, dopo la nascita della piccola Luna Marì. La showgirl ha raccontato come sono stati la gravidanza e il parto, ma ha parlato anche del malore che ha avuto quando ha deciso di tornare a lavoro, pochi giorni dopo la nascita della bambina.

Il rapporto con Antonino dopo il parto

Per Antonino Spinalbese, suo compagno da poco più di un anno e padre di Luna, tra qualche giorno festeggiano il primo anno d’amore, ha solo parole positive: "Antonino non è svenuto completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è quasi caduto su di me. Ha perso completamente la testa e ama follemente sua figlia. È un padre spettacolare, veramente bravo".

La nascita di Luna Marì non ha segnato negativamente Santiago, figlio avuto quasi dieci anni fa con Stefano De Martino: "Ha reagito benissimo. È bravissimo, protettivo, la vuole sempre in braccio, ne va fiero. È un bambino di un'intelligenza e sensibilità superiori, non lo dico perché è mio figlio".

Il malore pochi giorno dopo il parto

Belen durante l’intervista con Silvia Toffanin, racconta anche il malore di cui è rimasta vittima a pochi giorni dal parto, negli studi di Tu Si Que Vales: "Sono tornata a lavorare dopo una settimana, ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d'acqua e sono andata in disidratazione".

Belen: "Dopo Santiago e Luna Marì basta figli"

Dalla gravidanza di Santiago alla nascita di Luna Marì sono passati nove anni, ha ricordato Belen Rodriguez. "Allora ero più piccola. Davo alcune cose per scontato, adesso per lei, che so che sarà l'ultima, ci faccio più attenzione a certi particolari. Voglio passare più tempo con lei, perché son più vecchia, si diventa più egoisti". Silvia Toffanin a quel punto le ha chiesto se davvero è convinta di non voler più avere altri figli. "No, non ne voglio più. Ho la coppia perfetta, maschio e femmina". Anche se "mai dire mai", ha ammesso, "non penso di farne altri", dice.