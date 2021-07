Belen, spunta la prima foto di famiglia con Antonino e Luna su Instagram

Prima foto di famiglia per Belen. Belen, pubblica la prima foto di famiglia con Antonino e Luna su Instagram

Sono giorni di grande gioia per Belen Rodriguez, reduce dal parto di Luna Marì e già tornata a lavoro ad appena una settimana dalla nascita della sua secondogenita. E, in questo clima di felicità, è arrivata anche la prima foto di famiglia nella quale compare anche l’amato compagno Antonino Spinalbese.



"Noi", ha scritto la showgirl, aggiungendo un cuore, a corredo dell'immagine in cui la piccola riposa dolcemente tra le sue braccia.

Dopo le dichiarazioni d’amore e l’entusiasmo per la nascita della bambina, ecco arrivare una dolcissima foto sui nostri piccoli schermi social(i) a confermare ancora una volta la loro splendida unione.

Luna è arrivata per caso, quasi a voler risollevare la sua mamma dal grande dolore del recente aborto. La piccola ha anche reso Antonio Spinalbese padre per la prima volta, che non ha mancato di esprimere tutto il suo orgoglio per l’arrivo della sua primogenita e una foto postata sul profilo instagram

Nella foto, diffusa sui social mancava solo Santiago, anche se è certa la sua presenza amorevole e costante al fianco della sorellina. Tenerissime le prime foto che li ritraggono insieme. Mamma Belen, infatti, ha voluto farli incontrare subito dopo le dimissioni dall’ospedale, all’arrivo presso la residenza all’Isola di Albarella dove la famiglia ha trascorso qualche giorno di relax dopo il parto.

Quella che la Rodriguez ha saputo costruire è quindi una bella famiglia allargata, basata sull’amore reciproco e sulla stima per il suo compagno, che ha già instaurato un bellissimo rapporto con Santiago. Dopotutto, è stato proprio il piccolo De Martino a farsi portavoce dell’amore di sua mamma per Antonino, dato che è stato il primo ad accorgersi dei sentimenti che provavano l’uno per l’altra.

Intanto, Belen sta pensando alla famiglia ma anche a tornare in forma. Come accaduto dopo il parto di Santiago, la showgirl argentina è tornata in palestra ad appena qualche giorno dalla nascita di Luna, con l’intento di rimettersi in forze dopo la seconda gravidanza terminata il 12 luglio 2021, all’Ospedale Giustinianeo di Padova.

Era il suo desiderio spesso confessato in più di un'intervista. "Voglio fare una piccola Belén", ripeteva la showgirl. Ma, almeno stando alle prime indicazioni che arrivano dagli scatti pubblicati su Instagram e dalle opinioni dei suoi oltre 10 milioni di follower, Belén Rodriguez pare "destinata a partorire figli che assomigliano ai padri" come aveva affermato lei stessa a Domenica In.