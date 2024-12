Benedetta Muneglia protagonista in finale a The Voice Kids ma non vince. VIDEO

Vittoria - Benedetta a The Voice Kid, non vince la finale ma convince.

Benedetta Muneglia di Vittoria è stata, ieri sera, una delle protagoniste della finale di The Voice Kids. La giovane vittoriese, 13 anni, faceva parte del team di Clementino. Sul palco di The Voice ha portato la canzone che le è stata assegnata, Xdono, di Tiziano Ferro. La giovane vocalist ipparina ha presentato una versione rap conquistando il pubblico e ricevendo i complimenti dei coach, soprattutto di Clementino. La sua è stata la penultima esibizione in scaletta. La finale, molto entusiasmante, è stata caratterizzata dal successo di Melissa Memeti, giovane abruzzese di Casoli, del team di Loredana Bertè. Benedetta è stata una delle protagoniste assolute di un festival canoro che ha presentato giovani promesse del mondo della canzone italiana, che hanno mostrato tutte un grande talento.