Benedetta Rossi, ha compiuto 50 anni: "Tanti Auguri a me"

Fermo- La cuoca più cliccata dei social ieri 12 Novembre, ha compiuto oggi 50 anni.

Sulla sua paginaFb, ieri mattina al suo risveglio è stata la stessa Benedetta a postare una foto con le candeline che simboleggiano il numero 50. Dopo giorni di apprensione per la zia e la nonna che l’hanno portata lontana dai social è stata lei stessa ad informare dapprima i suoi fan che il pericolo è rientrato, le due “nonnine” sono a casa e lei così è potuta tornare a pensare a se stessa..

E…tanti auguri a me", scrive Bendetta Rossi, fermana, sul suo seguitissimo profilo Instagram, postando una bella foto di lei con le candeline rosa '50' piantate su una semplicissima bioches.



Negli anni abbiamo avuto modo di veder crescere notevolmente la carriera e il talento culinario di Benedetta Rossi, la quale durante i mesi il primo lockdown è stata l’amica e l’insegnante di cucina che tutti avrebbero voluto in casa ma attraverso il web.

Sono numerosi gli utenti del social che grazie alla cuoca hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo del cibo in sé, imparando step by step le ricette proposte dalla Rossi in grado di spiegare il tutto in modo semplice.



Tantissimi gli auguri per lei dai fan

Tra cui anche nomi noti dello spettacolo.

La prima a rispondere al suo messaggio è Sandra Milo, con un messaggio che denota un affetto sincero per Benedetta.

"Gli auguri più belli per questo compleanno tondo a te che mi potresti esser figlia - scrive la Milo - e che sei un po' come una di casa per tutti quelli che ti seguono con grande affetto. Non saprei cosa augurarti di bello, mi sembra che tu abbia già tutto ciò che si possa desiderare nella vita dall'amore al successo passando per una famiglia solida e unita e allora non mi resta che sperare che la serenità ti sia buona compagna per tutta la vita". E poi l'attrice conclude il suo bel messaggio con un semplice "Buon compleanno a una splendida ragazzina di cinquant'anni".

La chef-star vanta la bellezza di 4,4 milioni di follower su Instagram.

Con il suo account social Fattoincasadabenedetta, lei che è conduttrice e pure cartone animato, è ormai un più unico che raro. Con la sua semplicità ha conquistato tutti. E non solo come cuoca appunto. Ma anche come scrittrice di bestseller: l’ultimo 'Benvenuti a casa mia!', uscito il 25 ottobre, è già il libro più venduto d’Italia in sole tre settimane, davanti a mostri sacri della narrativa e della saggistica.

Un successo enorme che Benedetta ha festeggiato oggi con semplicità. Non con una festa privata, ma a Napoli, assieme a chi le ha dato fama, i fan.