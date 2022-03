Bentornato Stromae!

Stromae (Paul Van Haver, Etterbeek, Belgio, 1985) è tornato. Dopo 9 anni. Prima con “Cheese” (2010) e poi “Racine Carrée” (2013) ha conquistato il cuore di milioni di persone che hanno amato brani come “Alors On Danse” (disco di platino in Italia), “Papaoutai” (doppio Platino), “Tous Le Memes" (doppio platino) e “Formidable” (disco d’oro). Poi il silenzio, dovuto a una sovraesposizione mediatica che l’artista non ha retto più.

Nove anni di silenzio musicale e poi il grande ritorno con il nuovo disco “Multitude”, trainato dai singoli “Santé” e “L’Enfer” presentato a sorpresa durante una intervista in diretta al telegiornale di TF1 e che parla di depressione e suicidio. Nei dodici brani inediti si parla di instabilità umana, depressione, della condizione lavorativa delle donne, ma anche delle difficoltà vissute dalle coppie e degli invisibili della società. Il nuovo singolo è “Fils de Joie” e il protagonista è il figlio di una prostituta.

L’artista belga-rwandese è atteso in Italia in concerto il prossimo 20 luglio al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro e il 16 maggio 2023 al Palazzo dello Sport di Roma.

In un incontro con la stampa milanese Stromae ha parlato degli anni di assenza. “Avevo semplicemente bisogno di sposarmi, avere un figlio, vivere una vita normale. La vita fatta di concerti o di interviste, in fondo, non è così interessante da raccontare al pubblico e io sentivo il bisogno di avere qualcosa di normale e di interessante da dire e nuovi punti di vista. Molti artisti ricevono pressioni per uscire velocemente con nuovi album e non essere dimenticati, ma non credo sia la cosa migliore, bisogna prendersi il tempo che serve”. Essere padre ha influenzato Stromae nella scrittura: “Tra l’altro sono 3 anni che ormai parlo tanto di pupù (ride; ndr). Essere genitore ha cambiato i miei orari: durante la composizione dell’album lavoravo dalle 9 alle 17, perché poi dovevo andare a prendere mio figlio. È tutto totalmente nuovo e speciale per me. Prima la mia creatività arrivava dalla sofferenza, ma oggi ho sperimentato che per essere creativo non devi necessariamente soffrire”.