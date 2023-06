Beppe Caschetto, è di origine modicana l'uomo più potente della Tv

Modica - E' originario di Modica Giuseppe "Beppe" Caschetto, classe 1957, ex funzionario della Regione Emilia Romagna, agente di tutti quelli che contano davvero sul piccolo schermo. È lui l’uomo più potente della televisione italiana. È il nuovo Lucio Presta, o se preferite, il nuovo Lele Mora. Una macchina da guerra con un giro d’affari stimato di parecchie decine di milioni di euro.

La Itc 2000 di Caschetto si occupa di management di personaggi dello spettacolo, autori e registi. Organizza eventi, ma soprattutto si muove come casa di produzione televisiva, cinematografica e pubblicitaria. La sua prima cliente è stata Alba Parietti.

In questi anni Beppe Caschetto ha dominato sia nella Rai che a La7, seguendo un po’ tutti, attori, registi, autori e giornalisti: Maurizio Crozza, Giovanni Floris, Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Massimo Gremellini, Luca e Paolo, Fabio Volo, Roberto Saviano, Lili Gruber, Andrea Zalone (autore di Crozza), Luca Telese, Federico Russo, Nicola Porro, Ilaria D’Amico, Lucia Annunziata, Virginia Raffaele, Pif, PierLuigi Pardo, Cristina Parodi, Daria Bignardi, Neri Marcorè, Corrado Formigli, Enrico Bertolino, Roberta Capua, Gene Gnocchi, Enrico Lucci, Natasha Stefanenko, Victoria Cabello, Ubaldo Pantani, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi.

Il trasloco di molti conduttori dalla Rai verso La7 e non solo

Liceo scientifico e alcuni esami a Giuriprudenza, ex funzionario della Regione Emilia-Romagna con un passato nella Cgil, Caschetto è il regista del trasloco di alcuni importanti conduttori dalla Rai verso La7 e non solo. Base operativa a Bologna e filiali a Milano. Una figlia, Federica, che lavora con lui, Beppe vive a San Cesario sul Panaro.

Prima Fabio Fazio, poi Lucia Annunziata, quindi Roberto Saviano e poi Massimo Gramellini: quattro su quattro vanno via dalla Rai e sono uniti dallo stesso agente: Beppe Caschetto, il vero regista di questo trasferimento in massa verso La7 e di Fazio sul Nove.

Caschetto, profilo basso, poche foto ("è più facile trovarne di Mina, che di Caschetto", dice lui scherzando) è stato introdotto nel mondo dello spettacolo da Bibi Ballandi, dopo una trattaiva in cui il nostro mise tutti d'accordo. Il compianto Bibi gli regalò il motto: «Volare bassi per schivare i sassi».