Bianca Balti la nuova foto dopo la chemio

Bianca Balti aggiorna i suoi follower e fan sulle sue condizioni di salute. La modella si sta riprendendo dall'intervento a cui è stata sottoposta per la rimozione di un cancro all'utero arrivato al terzo stadio, subito all'inizio di settembre:

"Piccolo aggiornamento perché lo state chiedendo. La convalescenza sta procedendo bene e il 14 (ottobre, ndr.) inizierò la chemioterapia. L’ho scoperto oggi e sono super felice, perché ora posso iniziare a pianificare".

"Io adoro pianificare" Così la Balti su Instagram che continua così: "E io adoro pianificare Inoltre, prima inizio e prima avrò finito!” E aggiunge: “Grazie mille per i dolci messaggi!. Sto bene. Non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata! Sono solo molto seccata perché avevo dei piani molto diversi riguardo il prossimo futuro… ma ehi, l’accettazione alla fine mi farà onore”.

L'annuncio, il 16 settembre scorso

"Domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. E' stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza". A rivelarlo su Instagram è la modella Bianca Balti, che ha anche pubblicato una foto che la ritrae in ospedale ma sorridente.

"Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò - ha aggiunto - Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita".

La doppia mastectomia, due anni fa

Due anni fa, come Angelina Jolie prima di lei, Balti si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. "Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutti sulle spalle. Perché' vorrei che le mie bambine - aveva scritto all'epoca - trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla".