Bianca Berlinguer, la vita privata della figlia di Enrico. I fratelli

Roma - Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni per approdare a Mediaset. La notizia fa scalpore perchè la Berlinguer porta un cognome pesantissimo,quello del padre Enrico, storico segretario del Pci.

Bianca Berlinguer è una giornalista, conduttrice del talk show Cartabianca, in onda su Rai 3 (ogni martedì alle 21.20) dal 2016. Nata a Roma il 9 Dicembre del 1959, Bianca Berlinguer ha lavorato per diverse testate giornalistiche prima di approdare alla redazione del TG3, del quale è stata direttrice dal 2009 al 2016.

Bianca Berlinguer è la prima figlia di Letizia Laurenti e di Enrico Berlinguer, storico politico italiano. Enrico Berlinguer fu Segretario del Partito Comunista dal 1972 al 1984, quando morì prematuramente, colto da un ictus durante un comizio a Padova. Nato a Sassari nel 1922, Enrico Berlinguer fu una figura importantissima della storia politica italiana.

Bianca Berlinguer è stata sposata fino al 1995 con Stefano Marroni, ex vicedirettore del TG2 e attuale capoufficio stampa della Rai. Qualche anno dopo la separazione, nel 2001, Stefano Marroni si sposa con un’altra giornalista, Alessandra Paolini, dalla quale avrà due figlie.

Luigi Manconi è il secondo marito di Bianca Berlinguer. Nato a Sassari il 21 febbraio 1948, è laureato in Scienze Politiche ed è docente di Sociologia. Ha alle spalle anche una carriera in politica, e da scrittore e da giornalista. Lui è padre di tre figli: Davide, Giacomo e Giulia, quest’ultima avuta dalla Berlinguer. La coppia ha deciso di sposarsi nel dicembre 2021, dopo 25 anni di vita insieme.

La malattia del marito di Bianca Berlinguer

Dal 2007 Luigi Manconi è affetto da una grave forma di ipovisione causata dal sommarsi di più fattori, tra i quali glaucoma, distacco della retina e forte miopia. Il marito di Bianca Berlinguer non si è comunque fatto abbattere dalla malattia, anzi ha sempre cercato di affrontarla con un certo spirito, come ha dichiarato in un’intervista a Repubblica: “Per esempio, io non so che faccia abbia Obama. Nel 2008, quando venne eletto, non ero già più in grado di memorizzarne il volto. Direi che ha una testa ovaloide. È così? (…) Tutto quello che non ho filmato nel cervello prima della mia patologia, mi è visivamente sconosciuto”. E ancora: “Lo dico (della cecità, ndr) a quelli con cui entro in contatto, molti lo apprendono all’improvviso. Di solito, mi danno una pacca lieve sul braccio e mormorano: scusa, non sapevo. Scusa di che? Io sono più cose: politico, docente universitario, padre di tre figli. E c’è Bianca (Berlinguer, ndr). In più ho anche un handicap. Anche, capisce”.

Chi è Giulia Manconi, figlia di Bianca Berlinguer

Giulia Manconi è la figlia di Bianca Berlinguer e di suo marito Luigi Manconi. Ha ventitré anni ed è molto riservata, per cui di lei si sa veramente poco, se si escludono le occasionali comparsate assieme ai ben più famosi genitori. A proposito di figli, in un’intervista a Vieni da me, Bianca Berlinguer racconta: “Mi pento di averne fatta una sola. Io mi sono fermata a una, sbagliando. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo. Non dico più di due, ma al secondo ci arriverei“.

Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Mauro Corona è stato a lungo ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca. I siparietti semi-seri tra i due protagonisti erano diventati un appuntamento ricorrente per gli spettatori, oltre al fatto che l’alpinista e scrittore rappresentava sempre una voce fuori dal coro. Ha fatto quindi molto scalpore il suo allontanamento dal programma tv di Rai 3 nell’autunno 2020. Alla base della decisione, almeno inizialmente, gli insulti (“Stia zitta, gallina!”) di Mauro Corona verso Bianca Berlinguer.

Lo scrittore aveva poi fatto mea culpa ed era stato perdonato: “Io ho detto due puntate fa che Corona si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma poi si è scusato pubblicamente e privatamente, sono convinta della buona fede delle sue scuse – ha dichiarato la Berlinguer – . Penso che tra me e lui ci sia stato un rapporto un po’ burrascoso, ma importante e prezioso per la trasmissione. Spero di poterlo rivedere qui con me, ma non tutto quello che riguarda questa trasmissione dipende da me“.

Il ritorno di fiamma: “Abbiamo un rapporto d’affetto”

La coppia Berlinguer-Corona è rinata con la stagione 2021-2022. Intervistata recentemente dal Corriere della Sera, Bianca Berlinguer ha parlato del rapporto con lo scrittore, sia sul lavoro che in privato: “I nostri siparietti nascono per caso. Piacciono perché risultiamo così diversi e comunica allegria, bene prezioso di questi tempi. Ormai, abbiamo un rapporto di affetto. Ne abbiamo passate, di vicissitudini“.

Enrico Berlinguer ha avuto quattro figli: Bianca, Maria Stella, Marco e Laura. Chi sono e che lavoro fanno?

Oltre a Bianca Enrico Berlinguer ha avuto altri tre figli.

Maria Stella Berlinguer

Maria Stella Berlinguer è l’altra figlio di Enrico ed è sicuramente la più riservata e lontana dalle telecamere. Della sua vita privata non si sa nulla. È nata a Roma il 16 novembre 1961, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Marco Berlinguer

Terzogenito del segretario del PC, Marco Berlinguer vive da diversi anni in Spagna. Marco Berlinguer ha 59 anni ed è nato il 7 gennaio 1963.

Laura Berlinguer

Di professione giornalista come la sorella più grande, Laura Berlinguer è la quarta e ultima figlia di Enrico. È nata a Roma nel 1970 e lavora per il gruppo Mediaset. E' sposata col giornalista Luca Telese.