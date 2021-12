Svolta sentimentale per la conduttrice: si sposa a 62 anni, ecco chi è il futuro marito

“L’amore non ha età” dice il famoso detto e oggi ne abbiamo l’evidente conferma. Infatti la nota conduttrice della televisione italiana Bianca Berlinguer, ha deciso di convolare a nozze a 62 anni.

La giornalista e conduttrice di Carta Bianca ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno storico

Bianca Berlinguer si sposa. La giornalista e conduttrice di Carta Bianca, su RaiTre, convolerà a nozze con il suo compagno Luigi Manconi, al quale è legata dalla fine degli anni ’90. La notizia, rilanciata da Dagospia, la dà il settimanale Di Più che ha scovato le pubblicazioni affisse al comune di Roma. Lei 62 anni, lui 73, hanno una figlia di 23 anni, Giulia.

Bianca Berlinguer si sposa: ecco chi è il futuro marito

Luigi, invece, ha 73 anni ed è uno scrittore, giornalista, ex senatore e adesso professore di Sociologia a Milano. La coppia è felice e innamorata dagli anni 90 e dal loro amore è nata Giulia, ormai ventitreenne.

Bianca e il futuro marito hanno deciso di sposarsi a Roma, perché è proprio qui che abitano da tempo.

Non è ancora dato sapere quando e dove si svolgerà il tanto atteso evento, ma sembra che si svolgerà entro la primavera 2022. Anche se la Berlinguer durante un’intervista per Belve di qualche tempo fa aveva riferito di stare così bene da non voler assolutamente indossare il vestito da sposa, sembra che ci sia stata una svolta e la conduttrice non vede l’ora di diventare la signora Manconi. Giornalista, sociologo e politico, Menconi ha due figli avuti da un precedente matrimonio. Anche Berlinguer è già stata sposata con Stefano Marroni, giornalista. La data delle nozze non è nota e c’è da scommettere che non saranno i riservatissimi futuri sposi a rivelarla.