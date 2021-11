Black Friday 2021: ecco 4 acquisti sostenibili

Ormai non bastano le tre settimane di novembre che precedono il Black Friday a prepararci alle più alte offerte dell'anno. Già da fine ottobre veniamo bombordati di informazioni ad assicurarsi che non perdiamo questa data attesissima, soprattutto dalle più grandi aziende tra cui Amazon. Ma quanto sono etiche e sostenibili queste iniziative? Davvero poco.

Se in occasione del Black Friday 2021 desiderate approfittare degli sconti, il nostro consiglio è di appoggiare realtà piccole o di cui siete certi che svolgano un'attività responsabile. Ecco perché per il 26 novembre noi abbiamo deciso di parlarvi del "Better Friday", l'iniziativa promossa da uno dei più grandi e-commerce di abiti e accessori di seconda mano, Vestiaire Collective.



Per l'occasione sono in arrivo offerte e sconti fino al 70% e, promessa di Vestiaire, altre sorprese. Per prepararvi a questo momento, aggiungete i vostri articoli preferiti nel carrello. Si tratta di capi e accessori che hanno già avuto dei proprietari e, nel caso della nostra selezione, sono quasi nuovi, quindi presentano ancora il cartellino o sono conservati alla perfezione. Se amate uno di questi pezzi be'... sappiate che sono unici! Difficilmente troverete un doppione su Vestiaire Collective.

Il cappotto di See by Chloé





Cappotto di lana, See By Chloé (Vestiaire Collective)



Partiamo dall'indumento essenziale per queste giornate autunnali: un cappottino di lana. Questo di See By Chloé è delizioso. La sua particolarità sono i revere a cuore e l'allacciatura con bottoni sul petto e sul collo. Si tratta di un monopetto con due grandi tasche all'altezza dei fianchi e due più piccole all'altezza del seno. Conservato in ottime condizioni, il cappotto di See By Chloé è una taglia 40 e lo potete acquistare cliccando qui.

L'abito di Moschino Love





Abito midi, Moschino Love (Vestiaire Collective)



Da indossare con il cappottino di See By Chloé e della stessa taglia, questo tubino nero di Moschino Love. Il taglio semplicissimo, con manica corta e vestibilità aderente ma che non fascia, è uno di quei capi must have da avere nell'armadio. Il tocco speciale di questo abito sono le applicazioni ton sur ton sullo scollo a barca. Il tessuto è caldo e confortevole: si tratta di cotone e modal. E' conservato perfettamente. Trovate altre foto qui.

Gli stivali di Jil Sander





Stivaletti di pelle, Jil Sander (Vestiaire Collective)



Le scarpe che vi consigliamo sono degli stivaletti con tacco mini a stiletto di Jil Sander. Sono disponibili nel numero 40 non sono mai stati indossati, come potete vedere dalle foto aggiuntive dell'annuncio su Vestiaire Collective. Gli stivaletti sono realizzati in pelle liscia e nera con suola bianca, hanno un design a punta e si arrivano leggermente sopra la caviglia. Presentano anche una zip esterna. Se li acquistate li riceverete con dustbag e scatola originali.

La borsa di Telfar





Shopping bag, Telfar (Vestiaire Collective)



Per concludere, vi consigliamo una delle borse più di tendenza del momento: la shopping bag grande di Telfar. Su questo annuncio di Vestiaire Collective la potete trovare nella nuova colorazione Sage. Il venditore vi propone già un look con cui abbinarla. Le dimensioni di questa borsa sono perfetti per viaggiare e per portare tutto l'occorrente e anche di più durante le vostre lunghe giornate. La potete acquistare cliccando qui.