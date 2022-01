Bomber e piumini corti: le giacche per l'inverno 2022

In questi primi giorni del 2022, la parola d'ordine è comodità: recuperate tutte le energie per iniziare questo nuovo anno e vestitevi di conseguenza. Chi di voi ha trascorso l'ultimo dell'anno sulla neve e chi invece nelle proprie case o quelle di amici in città? In entrambe le situazioni, uno di quei capi d'abbigliamento immancabili nel vostro guardaroba è la giacca di piumino: corta e bombata, tinta unita oppure con giochi di colore e fantasia. Andiamo a scoprire insieme i modelli di piumino per l'inverno 2022.

Il bomber bicolore



Giacca donna 1996 retro nuptse, The North Face



Partiamo da un modello super classico degli anni '90: il 1996 retro nuptse di The North Face, un bomber rivisitato in chiave più attuale con un design leggermente squadrato, un'imbottitura morbida in piumino d'oca, finitura idrorepellente e cappuccio comprimibile, da portare anche nella tasca. Il piumino corto da donna è bicolore, disponibile in quattro varianti: nero/rosa, viola chiaro/viola scuro, azzurro chiaro/bluette, nero/verde salvia. E' uno dei modelli più amati di The Noth Face, sicuraemnte molto caratteristico.

Il piumino cangiante





Piumino in tela cangiante, Pinko



E' tinta unita invece il modello di Pinko selezionato per voi: si tratta di un piumino corto realizzato in tela tecnica caratterizzata da un finishing cangiante. All'altezza delle spalle si nota un tessuto differente effetto pelle. Il collo è alto, chiuso da un cinturina con fibbia logata. La chiusura frontale è con zip ma nascosta da una patta, mentre altre zip sono presenti a vista per chiudere le tasche sui fianchi e come decorazione all'estermità delle maniche lunghe.

Il bomber tricolore





Kenny Puffer Jacket, Dsquared2



Super cool il bomber di Dsquared2 dal design oversize con effetto multistrato grazie ai tre colori che distinguono i volumi della giacca: blu notte per l'esterno, rosa confetto per l'interno e bianco per zip e cappuccio rimovibile. Il bomber presenta un'imbottitura in piuma d'anatra.

Il bomber retrò





Piumino corto Daos, Moncler



Presenta una fantasia dal gusto retrò anni '70 il piumino corto da donna di Moncler. Realizzato in taffetà con pattern grafico, questo piumino è imbottito in piuma e presenta trapuntatura a boudin, caratteristica di Moncler. La fantasia di questo piumino alterna bianco panna a geometrie verde bosco e lilla. Non passerete inosservati.

Il bomber candido





Bomber Weonka, Woolrich



Per concludere i nostri caldi consigli, ecco un giacca di piumino semplice e raffinata: il bomber Weoka di Woolrich. Presenta una silhoutte piuttosto slim e dinamica, è realizzato in ottoman (misto cotone e poliestere), idrorepellente e resistente al vento. Il bomber si presenta in un candido color bianco panna, con polsini, collo e orlo lavorati a coste per definire la silhoutte. Presenta anche un cappuccio, rimovibile a seconda delle esigenze, decorato con cuciture di ispirazione militare.