Bonci chiuso per lutto, è morta la mamma

Roma - Grave lutto per Gabriele Bonci: è morta la mamma Severina. La notizia è in una storia Instagram del suo stesso account. «Siamo dispiaciuti di dover comunicare che purtroppo Severina, la mamma di Gabriele, è mancata improvvisamente. Entrambi i nostro punti vendita resteranno chiusi per lutto» fino all'11 maggio. Tutto tornerà alla normalità «la prossima settimana».

Gabriele Bonci è conosciuto in tutto il mondo come il Michelangelo della pizza. Il suo Pizzarium a Roma è meta obbligata per gli amanti della pizza, incapaci di resistere agli impasti, alle ricette e ai fantasiosi condimenti (soprattutto i condimenti), che vi abbiamo spiegato tante volte come fare a casa.