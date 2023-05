Bono degli U2 a Napoli canta "torna a Surriento"

Napoli - Dopo l’incontro con Papa Francesco, Bono Vox ha intrapreso la via che lo ha condotto a Napoli. Ha indossato la sciarpa del Napoli, cenato da Mimì alla ferrovia, celebrato un 63esimo compleanno che ha coinciso con l’interpretazione di classici della canzone partenopea. Capolavori come “Torna a Surriento”, “O sole mio” ed “Era de maggio” che ha cantato per unire i commensali in una serata che ha voluto cristallizzare con una frase, che sta divenendo una autentica battuta da tifoso partecipe, ironico e tagliente "Sono allergico solo alla Juventus".