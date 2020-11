Borse, il bello è indossarle a mano

La tracolla? Ma anche no. Le borse donna proposte in questa stagione hanno un'eleganza tendente al ricamo, all'intarsio. La “doppia” Giorgio Armani in seta ricamata (pizzo intarsiato su raso di seta con manico in pelle e dettagli in metallo dorato, 3.200 €) quanto la Sicily di Dolce & Gabbana in cordonetto e pelle (assemblata a mano, 1.450 €), sono un omaggio all'artigianato sartoriale, per non parlare della Peekaboo di Fendi realizzata con un pizzo macramè rosa e intarsi in materiale vinilico (in pelle con applicazioni di pizzo e inserti in vinile, 4.600 €).

Curve organiche come formazioni rocciose, venature marmoree, sono l'anima della Valextra MarVles , dove si riconosce subito il tocco di Patricia Urquiola (Borsa Iside MarVles in pelle con chiusura-decoro in marmo, design Patricia Urquiola con Budri per VALEXTRA, prezzo su richiesta). Queste borse sono più che mai oggetti, ma indossabili, accessori che a una forma calibrata e rodata affiancano un lavoro sulla superficie: borse che hanno una loro pelle. Stesso discorso per gli apparentemente opposti modelli di Gucci, un bauletto in pelle ispirato a un modello d'archivio (Bauletto Boston in pelle, linea Horsebit 1955, 1.450 €) e di Prada, una Matinée con manico rimovibile, che usano la classicità del logo e il morsetto un po' come codici genetici (Borsa Matinée in pelle saffiano, con manico rimovibile, interno in nappa e piedini in metallo, 2.400 €).