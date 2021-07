Borse, in Sicilia è una questione di coffa

Comiso - La coffa è la cesta della tradizione rurale siciliana, impiegata nel passato per dare il foraggio ai cavalli o come contenitore posizionato sui muli e usato per il trasporto del materiale. Oggi la coffa ha abbandonato il dorso dei muli per cominciare a mettersi in mostra negli atelier. Smessi i panni di umile ma utile attrezzo da lavoro, viene rivisitata, adornata e trasformata in originali borse per signora. Decorata artisticamente in stile siciliano con ricami, specchietti, nastri, piccole immagini tradizionali e una sempre più vasta gamma di trattamenti e colori, ha varcato i confini isolani ed è stata proposta nelle collezioni di famosi stilisti che hanno creato anche veri e propri pezzi unici.

Dolce e Gabbana (Domenico Dolce è originario della provincia di Palermo) sono stati i primi ad avere l'intuizione di sviluppare una coffa di alta moda che ora è presente in molte boutique di tutto il mondo. Un riconoscimento internazionale la coffa l'ha ricevuto anche con il secondo posto come miglior collezione al World Fashion Festival Awards di Dubai a Roberto Caggia - artigiano di Comiso che ha creato il brand Coffarte -, che ha presentato una collezione di alta moda di queste tipiche ceste che si ottengono dall'intreccio artigianale della "curina", la parte tenera e molto resistente delle foglie essiccate di palma nana siciliana, una pianta che ha la forma e la bellezza di una normale pianta di palma, ma rimane di piccole dimensioni.

Nel mondo questo tipo di ceste sono conosciute anche grazie al brand Tizzini, nato nel 2013 da un'idea di una artista siciliana, Tiziana Tizzini, che realizza una fusione tra estro e curiosità per l'alta moda, creando un brand che racconta l'isola attraverso ogni aspetto della tradizione, con elementi innovativi ed esclusivi. Oggi Tizzini - che nel logo riporta un fico d'india e la scritta Made in Italy - è conosciuto negli Stati Uniti, in Sud America, Russia, Ucraina, Giappone e Australia. E non solo per le coffe: la sua produzione riguarda varie collezioni che comprendono scarpe, occhiali, borse, abiti e anche una linea di caschi, gli "Helmet Tizzini", dedicati a chi non rinuncia a quel tocco di originalità anche sulle due ruote.

Tizzini, nel 2019, aggiorna lo stile e si orienta verso una concezione delle borse più moderne creando TT, una nuova linea definita Contemporany, di coffe e borse per lo shopping. Tante le varie collaborazioni dell'azienda siciliana, la prima nel 2016 con DolceGabbana, per la quale ha firmato una linea esclusiva di frigoriferi decorandoli con scene di battaglia nel classico stile dei carretti siciliani e l'ultima con l'azienda svizzera Victorinox, per cui ha creato una edizione limitata dedicata alla Sicilia decorando una serie di coltellini svizzeri per l'azienda.

Tizzini, per ricordare anche le provenienze umili di queste borse, ha deciso di partecipare nel tempo anche a numerosi eventi di beneficienza internazionali, tra cui "Lifeline" a New York e il "24 hours of elegance" di Belgrado. Altro brand tutto siciliano famoso per le iconiche borse, è quello di Danié Made in Sicily, che ha vari shop in tutta la Sicilia e nel mediterraneo, in Grecia e in Spagna. il marchio viene fondato nel 2016 dall'idea dalla ragusana Daniela Napolitano, figlia d'orafi, che inizialmente si reca a Firenze per diventare orafa e incastonatrice di pietre preziose per poi tornare in Sicilia. A Ragusa decide di reinventare le coffe come un oggetto di culto, impreziosite con pizzi, rafie, piccoli specchi, nappe e nacchere, mettendo a frutto la sua esperienza professionale con decori, ricami e passamanerie tutti realizzati con il riuso creativo di materiali di riciclo.

Chi della coffa ha fatto una vera e propria missione per la sua diffusione sono l'artista Denise Grosso, insieme all'interior design Simone Anfuso, che a Catania hanno creato il SicuLab, un studio di architettura, grafica e moda, in cui si realizzano coffe siciliane reinterpretando la tradizione in chiave moderna, che vengono poi vendute in uno shop online in tutto il mondo. Il duo catanese è stato anche invitato a Montecarlo per partecipare nel 2019 al Satisfashion Monaco- evento che ha riunito 15 sfilate di moda di talentuosi designers da tutta Europa e dal mondo - dove ha portato in passerella le sue borse.