Borse: la versione mini è la tendenza dell'autunno 2020

"Stanca di portare le mie borse a mano e perderle, aggiunsi un cinturino e la misi a tracolla". Nasce così una delle borse più iconiche di sempre: la 2.55 di Chanel. Da quando Mademoiselle la inventò, è stata declinata in tantissime fantasie e dimensioni, dalla maxi alla piccola (un po' come la pizza). Non sappiamo di preciso cosa amasse nascondervi dentro la sua inventrice. Sarebbe molto curioso indagare il rapporto che donne iconiche come Gabrielle Chanel hanno avuto con le proprie borse. Per esempio, la Regina Elisabetta cosa conterrà nella sua borsetta Launer? Rossetto? Fazzoletti di tessuto? Forse un tempo anche i tampax? Probabilmente neanche The Crown riuscirà a svelarci questo segreto. Su una cosa siamo certi: questo autunno le dimensioni delle borse stanno cambiando. Non ci sono vie di mezzo: over o mini. Oggi vi consigliamo 6 modelli di borse talmente petit da essere irresistibili.

1. Il portacellulare Borsa portacellulare con skull in pelle stampata, 410 euro, Alexander McQueen (disponibile su My Theresa)



Siamo a un passo dall'abbandonare completamente il portafoglio e usare solo lo smartphone anche per gli acquisti in negozio. Proprio come accade in Cina già da diversi anni. Quando i tempi saranno maturi anche per l'Italia, questa è la borsa da avere. Alexander McQueen propone un portacellulare in pelle stampata con effetto cocco in rosa, logo e catenina metallica dorati. Pratico e molto glamour.

2. La borsa che è anche un elastico



Portafoglio scrunchie in pelle, Jil Sander, 490 euro (disponibile su My Theresa)



Siccome ai livelli cinesi ancora non ci siamo arrivati, perché non puntare su un portafoglio un po' più irriverente? Questa versione di Jil Sander si porta al polso come fosse un elastico per capelli. E' realizzato in morbida pelle di vitello, presenta scomparti porta carte di credito e anche una tasca posteriore a fessura. Serve nient'altro?



3. La regina delle mini



Mini borsa Le Petit Chiquito in pelle, 212 euro, Jacquemus (disponibile su My Theresa)



Se vi diciamo "chiquita" voi a cosa pensate? Se seguite molto la moda, la prima risposta sarà "Jacquemus". Poi forse "banane". Si tratta dell'iconico modello di borsa proposto dal brand spagnolo Jacquemus. Borse talmente mini da essere portate al collo, un po' come un campanaccio. Solo molto più carino. La versione che vi proponiamo è in pelle, total white, microscopica. Perfetta per contenere un cioccolatino in caso di un calo di zuccheri improvviso.

4. Il secchiello



Borsa secchiello, Prada, 320 euro (disponibile su My Theresa)



Nella nostra carrellata non poteva mancare il secchiello. Amatissimo quello di Prada in gabardine tecnico. Ricorda l'irresistibile zainetto in nylon che dal 1984 popola le wishlist di ragazzini e "sciure" milanesi, senza distinzioni. Leggero, pratico e comodo, con il laccetto al polso è ancora più adorabile.

5. Il sacchetto



Mini pouch in pelle, Bottega Veneta, 1125 euro (disponibile su My Theresa)



Altra icona rivisitata nella variante mini. La borsa "Pouch" (in inglese "sacca") è la nuova clutch di Bottega Veneta, uno dei brand più desiderati del 2020. Lo stile è moderno ed essenziale, la pelle morbisissima. Esiste in diverse varianti di colore, ma questa in verde acqua è assolutamente deliziosa.

6. Il gioiello



Clutch Egg, 605 euro, Simone Rocha (disponibile su My Theresa)



Ed eccoci all'immancabile borsa gioiello. Simone Rocha ha preso letteralmente questa terminologia e ha realizzato una clutch che in realtà è una perla gigante. La forma tondeggiante ricorda un uovo (da qui il nome della borsa). Il finish è lucido e l'effetto madreperlato. Raffinatissimo il dettaglio della tracollina da polso, per avere le mani libere di sostenere il calice di champagne. Santé!