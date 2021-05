Borse primavera estate 2021, le tendenze dalle sfilate

Oltre ai tacchi alti e a tutti i vestiti da sera rimasti reclusi nel nostro armadio ormai da tempo immemore, possiamo aggiungere anche le borse tra gli accessori meno sfruttati dello scorso anno. D’altronde, con molte meno opportunità di vestirsi al meglio, ma soprattutto al passo con gli ultimi trend e, non meno importante, in mancanza di posti dove andare, tutti noi avremo sicuramente optato per una borsa più pratica che all’ultima moda, magari che potesse anche contenere l’equivalente di una casa, dall’igienizzante ad una mascherina extra, che non si sa mai.

Ora, in vista delle belle giornate di sole e con le restrizioni che vanno man mano allentandosi, forse c’è un po’ di speranza in più di riuscire a sfoggiare outfit più originali nell’immediato futuro. Fortunatamente per noi, la moda ci offre moltissimi spunti da cui poter trarre ispirazione e che, come vuole il mood della moda 2021, sia pratico ma mai scontato.

Non importa quali saranno le nuove norme nelle prossime settimane, compare qualche accessorio in più è sempre una buona idea. Detto questo, per farvi orientare meglio nell’acquisto delle vostre borse primavera estate 2021, noi di RagusaNews abbiamo messo a punto una guida su tutti i trend e le borse che nei prossimi mesi vedrete ovunque, basando la nostra ricerca soprattutto tra quelle presentate dai marchi più importanti del settore. Non vi resta altro che continuare a leggere, scoprire e comprare!

Moda borse 2021: i modelli per la primavera estate da avere assolutamente

Con l'inizio della bella stagione, torna in noi quella spensieratezza tipica dei mesi più caldi, e con essa anche la voglia di rimodernare il nostro armadio dandoci allo shopping più sfrenato. Come sempre, le passerelle internazionali delle collezioni primavera estate 2021 ci vengono volentieri in aiuto, e ci forniscono spunti infiniti per ogni genere e gusto. Per quest’anno, la tendenza generale che accomuna tutte le nuove borse è un design squadrato e lineare, con una propensione spiccata all’utilizzo dei colori pastello, che riescono a dar vita anche all’outfit più monotono, nonostante non manchino mai i classici nero e cuoio, che compongono degli accessori sempre versatili ma soprattutto essenziali per qualsiasi siano le stagioni.

La scelta, come vi dicevamo, la scelta è dunque molto ampia. Le passerelle delle collezioni primavera estate 2021 sono state piene di novità, ma anche di conferme. Vediamo nel particolare quali saranno le tendenze degli accessori moda 2021, in modo da farvi ispirare e riuscire a trovare il vostro stile tra le it-bag menzionate nell’articolo.

Non solo nero: le borse primavera/estate 2021 in toni pastello

Se siete sempre un po’ indecise e non sapete cosa scegliere tra la sicurezza che offrono i colori neutri, ideali per ogni outfit e perfetti per tutte le occasioni, e le tinte più sgargianti, tenete presente che il trend più gettonato di questa stagione sono proprio le nuances pastello e che, rimanendo borse dai colori monocromatici e senza fantasie di qualche tipo, è molto più semplice abbinarle assieme ad altri capi, riuscendo a creare look molto meno basici, osando, ma senza esagerare.

Come sempre, la scelta è variegata: colori come il lilla ritornano sempre più preponderanti, ad esempio, negli accessori moda delle collezioni di Elisabetta Franchi, ma non dimentichiamoci nemmeno del rosa pastello, altro must di questa stagione, scelto da Versace per la sua nuova borsa, la Medusa Soft, ma anche da brand come Acne Studios. Da segnalare anche la Cush Bag di By Far, nella sua variante rosa peonia e la Soft Lady Bag di Mansur Gavriel.

Bottega Veneta, invece, si dà a tutte le sfumature del verde pastello: si passa facilmente da colori più scuri come il pistacchio ad un irriverente color lime. Anche il giallo chiaro è tra i colori che si addicono perfettamente a questa primavera estate, lo vediamo sulla Flamenco bag di Loewe.

Tracolle a catena



Che siano rigide e compatte, oppure rotonde e morbide, un altro trend che accomuna le borse moda 2021 sono gancetti e tracolla a catena, che danno all’outfit un accento urban chic in grado di rende qualsiasi look più deciso e particolare. L'elemento della catena è apparso in passerella già dalla stagione autunno inverno 2021, ma per le collezioni di quest’anno troviamo anche altri accessori a catena, a partire dal cerchietto sottile per capelli di Chanel.

La catena si insinua anche tra gli elementi più riconoscibili nella collezione donna primavera estate 2021 di Louis Vuitton, disegnata da Nicolas Ghesquière, che la usa per la nuova it-bag della maison, il modello Rendez-Vous, caratterizzata da un manico a catena che permette di indossare la borsa a spalla. La tracolla a maglie larghe è in versione oro giallo chiaro, così come il monogram del brand, ormai celebre. Nonostante la pesantezza generata dalle catene un po’ più chunky, questo tipo di tracolle rimane perfetto per look femminili ed eleganti, ma al tempo stesso rimangono una certezza assoluta per chi è alla ricerca di outfit più da street style.

Borse in rafia e materiali naturali

Le borse di rafia della primavera 2021 sono tra i must have di questa bella stagione, e non sono solo da portare al mare per contenere telo e creme solari, anzi, ora gli stilisti le portano sulle più gradi passerelle della haute couture.

Già negli anni ’50 e ’60, le borse in materiali naturali erano al braccio di moltissime celebrità, tra le tante troviamo Audrey Hepburn, Brigitte Bardot e Jane Birkin, che le utilizzava anche come borse da sera, specialmente in località come Capri o Costa Azzurra. A renderle perfette è proprio il fatto che sono versatili e multitasking: la borsa giusta potrà essere sfruttata sia in vacanza che tutti i giorni in città. A proposito di città, se volete rendere il vostro look più urbano, basterà unire la borsa in rafia con delle sneakers moderne e un occhiale da sole con montatura in metallo dorato.

La borsa a secchiello

La borsa a secchiello – conosciuta anche come bucket bag – è un modello iconico, nonché tra i più rivisitati nell’universo delle borse. Il primo modello risale agli anni ’30, disegnato dalla maison Vuitton come celebre borsa Noé, usata per trasportare le bottiglie di champagne in occasione di pic-nic primaverili organizzati dall’alta società.

Da allora le cose sono un po’ cambiate, e la bucket bag è stata più e più volte riadattata alle esigenze moderne di oggi, ma rimangono tantissime le varianti da dover considerare: si parte dalla versione XL o mini, con mille possibilità in termini di materiali, colori e dettagli. Le versioni per questa primavera estate prediligono forme easy e materiali naturali, non per niente sono tra le borse più personalizzabili in assoluto.

Forme Geometriche

Alcuni stilisti, ultimamente, stanno cominciando a sperimentare nuovi designs dalle forme non del tutto standard, o almeno non considerate tali. Questa stagione, dimenticatevi del classico quadrato e del cerchio, ma provate a dare vita alla fantasia usando un nuovo tipo di accessorio all’avanguardia, fatto di angoli e linee dritte.

Il marchio Coperni, ad esempio, è l'ultima ossessione dei radical chic parigini. Oggi, infatti, sono oggetto di desiderio da molti esperti di moda e fashionisti da tutto il mondo: dalla Swipe Bag che riprende il tasto di sblocco degli Iphone, alla Bluetooth Bag in verde acqua, dalle forme futuristiche ispirate principalmente alla tecnologia.