Brad Pitt a sorpresa sbarca al Festival del Cinema di Venezia

Non mancano i divi alla Mostra del Cinema di Venezia 79. A sorpresa è sbarcato nelle ultime ore al Lido, Brad Pitt (con tanto di chitarra insieme palla) e che questa sera farà il red carpet per il film Blonde, di cui è comproduttore.

VENEZIA - Quello che era un semplice rumor si è trasformato in realtà.

Brad Pitt questa sera, 7 settembre, è atterrato all'aeroporto di Venezia e a sorpresa giungerà al Lido di Venezia.

Abiti super sportivi e chitarra sulle spalle come sembre molto garbato ha salutato chi lo ha riconosciuto prima di salire sul motoscafo per giungere al Lido.



La sua società Plan B Entertainment è infatti la produttrice del film Netflix Blonde di Andrew Dominik con Ana De Armas nei panni di Marilyn. È stato uno dei più attesi di Venezia 79 ed è stata una prima mondiale.

Il film, che racconta la vita di Marilyn Monroe ha per protagonista Ana de Armas arrivata sempre questa mattina a Venezia. Oggi spazio, fuori concorso anche a Siccità di Paolo Virzì su un’umanità vicina al collasso, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Max Tortora, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci.

Per quanto riguarda Blonde viene raccontato, seguendo il romanzo di Joyce Carol Oates, la vita, fin dall’infanzia di Marilyn Monroe.

Nel cast della pellicola Netflix, co prodotta da Brad Pitt anche Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.



Protagonista, come detto, Ana de Armas nata a Cuba nel 1988, trasferitasi in Spagna a 19 e che ha imparato l’inglese solo una volta negli USA. Tanti i ruoli a lei affidati da quello come Bond Girl in No time to die

Oggi giovedì 8 settembre, alle 19 il tappeto rosso e a questo punto sfilerà anche Brad Pitt.