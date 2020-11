Brad Pitt consegna cibo ai bisognosi in mascherina, nessuno lo riconosce

Alla fine, dopo aver lavorato per ore in jeans strappati e maglietta, a scaricare casse di frutta e verdura per i bisognosi, si è tolto la mascherina. Per prendersi una pausa sigaretta. E tutti hanno sgranato gli occhi. Era Brad Pitt il volontario che aveva sgobbato mezza giornata, senza che nessuno lo riconoscesse. “Non si è fermato un attimo, è stato quello che lavorato di più, afferrava più scatole di chiunque riuscendo a portarne sei per volta su un carrello” rivela chi era presente ai media americani. Le foto, pubblicate da Jeff Rayner per la Coleman-Rayner, hanno stupito in realtà solo chi non conosce bene l’attore, non nuovo a iniziative benefiche ambientali o di assistenza ai poveri. A maggior ragione adesso, durante la pandemia di Covid che sta falciando gli Stati Uniti.