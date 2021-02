Bruce Springsteen tratto in arresto per guida in stato di ebbrezza

NEW YORK - Bruce Springsteen è stato tratto in arresto per guida in stato d'ebbrezza. A riportare la notizia è il stato sito Tmz secondo cui l'episodio si è verificato lo scorso 14 novembre in New Jersey, ma è stato reso noto solo ora.

Il Boss, lo scorso 14 Novembre è stato tratto agli arresti nello Stato del New Jersey, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa. A darne la notizia è il sito Tmz, sottolineando come il cantante avrebbe ammesso le proprie colpe e reagito all’arresto in modo assolutamente collaborativo nei confronti degli agenti.

Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Stando a quanto riporta il sito americano Tmz, il cantante è stato tratto agli arresti nei pressi di Sandy Hook, presso la Gatway National Recreation Area di Sandy Hook, nel New Jersey. L'indiscrezione è giunta al sito americano nelle scorse ore, direttamente da una fonte che fa capo alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione di Tmz, Springsteen è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa.



Il Boss subito collaborativo con gli agenti

Il Boss atteso in tribunale nelle prossime settimane, avrebbe reagito all'arresto ammettendo le proprie colpe e dimostrandosi assolutamente collaborativo con gli agenti che lo hanno fermato e al momento non ci sono dettagli aggiuntivi in merito. Non è finora stata rilasciato alcuna dichiarazione, così come non sono pervenuti maggiori dettagli da parte del suo staff, collaboratori e persone a lui vicine.

Lo spot con Springsteen al Super Bowl

Solo pochi giorni fa il Boss era stato protagonista di uno degli spot più apprezzati del Super Bowl di quest'anno, in cui esaltava le qualità di un marchio automobilistico, facendo riferimento ai valori di grandezza e unità nazionale americana. Si sa, d'altronde, che gli spazi pubblicitari durante l'evento sportivo dell'anno sono i più ambiti e si sono trasformati nel corso degli anni in un appuntamento che va ben oltre l'occasione commerciale. Allo stesso tempo il musicista era stato protagonista, alcune settimane fa, dell'evento celebrativo di Washington per l'insediamento alla Casa Bianca del 46esimo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, aprendo il concerto in uno spazio che, per la prima volta, era caratterizzato da un vuoto spettrale dovuto alla pandemia.



Ad ora non c'è nessun commento da parte dell'entourage della star. La notizia è stata diffusa a pochi giorni dal Super Bowl dove Springsteen ha partecipato ad uno spot pubblicitario per Jeep in cui ha lanciato un appello a riunire l'America dopo un periodo di dure divisioni politiche e sociali. (ANSA).