Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni: è nata Louetta

Los Angeles – Bruce Willis (68 anni) e Demi Moore (60 anni) sono diventati nonni: la loro figlia Rumer Willis, 34 anni, ora è mamma. Rumer Willis, primogenita dell’ormai ex coppia di attori più glamour e chiacchierata di Hollywood, ha partorito una bimba. Louetta Isley Thomas Willis, la piccola, è nata dalla relazione con Derek Richard Thomas, musicista e produttore statunitense. La giovane mamma ha rivelato che la scelta del nome non è stata casuale: “Sono sempre così felice: i momenti frustranti non riescono a spazzare via come mi sento. Ho voluto darle anche il cognome di mio padre, Willis”.

Rumer martedì ha condiviso attraverso i social la notizia dell'arrivo nella grande famiglia allargata della figlia che è stata chiamata Louetta Isley Thomas Willis. Il padre della bambina è il partner di Rumer, il musicista Derek Richard Thomas.

Una dichiarazione che racchiude non solo la gioia per la nascita della prima figlia della coppia, ma anche le difficoltà che l’intera famiglia Willis-Moore sta affrontando a causa della malattia dell’attore. Da più di un anno Bruce Willis sta lottando contro una malattia degenerativa, la demenza frontotemporale (Ftd), che compromette facoltà di parola, di movimento e capacità di pensiero. Ad oggi, non esiste ancora una cura.

Bruce willis nonno demi moore

Non si sono fatti attendere i post dei parenti sui principali social network, così come le felicitazioni da parte dei molti conoscenti della famiglia allargata. La neo-mamma Rumer Willis ha subito postato una foto della figlia, scrivendo: “Sei pura magia. Più di quello che abbiamo sempre sognato”. Immediati i commenti delle principali star del cinema, da Hilary Duff a Sharon Stone: “Troppo bella per poterla descrivere a parole”.

Anche Demi Moore, nonna della piccola, ha dimostrato tutto il suo amore con parole molto dolci: “Amore puro per questa passerottina”. Le hanno fatto eco Melanie Griffith e Alyssa Milano, vip molto vicini alla celebre coppia di nonni. “Rumer, sono così felice per te e Louetta. Lei è nata in una grande e bellissima famiglia!“, ha commentato Christie Brinkley, amica di famiglia.

Bruce Willis e Demi Moore, quando vince l’amore

La relazione tra i due divi di Hollywood, iniziata nel novembre del 1987 e terminata nel 1998, è stata ampiamente raccontata dai principali giornali di settore e non solo. Una scintilla scoccata alla premiere di Stakeout, che solo quattro mesi dopo li ha visti convolare a nozze nella lussuosa cornice di Las Vegas. La coppia ha vissuto una relazione molto forte, contraddistinta però da impegni lavorativi particolarmente duri per entrambi. Dopo undici anni di convivenza e tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah, la separazione è stata richiesta consensualmente.

Da quel momento, i due non hanno mai perso di vista il vero obiettivo da perseguire: il benessere delle figlie. Proprio Rumer, nel 2015, ha commentato la maturità dei genitori: “Hanno sempre fatto uno sforzo per fare tutti gli eventi familiari ancora insieme, e lo hanno fatto per fare sì che la nostra famiglia fosse una sola unità”. Anche Demi Moore è tornata più volte sul divorzio, assicurando che la scelta migliore per il benessere della coppia sia stata proprio la separazione: “La nostra connessione è aumentata solo dopo il divorzio“.