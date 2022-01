Bruno Barbieri a Scicli, gira la trasmissione 4 Hotel

Scicli - Suggestive immagini aeree del centro storico di Scicli riprese coi droni, che planano sulla via Mormina Penna Patrimonio Unesco dove ad attendere lo spettatore c’è Bruno Barbieri, chef stellato e conduttore televisivo della trasmissione “4 Hotel”, in onda su Sky Uno e in chiaro su Tv8.

La troupe di “4 Hotel” ha girato oggi a Scicli in una giornata di luce straordinaria e di grande carica per Bruno Barbieri, chef baciato da sette stelle Michelin, amatissimo conduttore televisivo. Barbieri si è divertito tantissimo nella Scicli di Andrea Camilleri, confessando che il suo è stato un ritorno in Sicilia a pochi mesi dalle vacanze estive trascorse in incognito nell’Isola.

L’amministrazione Giannone, tramite la Scicli Film Commission, ha lavorato sottotraccia per ospitare il seguitissimo format televisivo la cui messa in onda è prevista per la prossima metà di giugno.

Tonico e dall’affascinante piglio dialettico, Bruno Barbieri si è detto abbagliato dalla bellezza di Scicli.