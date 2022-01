Bruno Barbieri gira 4 Hotel a Siracusa, Noto e Ragusa

Ragusa - Bruno Barbieri gira una puntata della fortunata trasmissione televisiva 4 Hotel a Siracusa, Noto e Ragusa. Barbieri oggi ha fatto i primi sopralluoghi a Ibla, dopo che la troupe della trasmissione è già sul campo da qualche giorno per i primi sopralluoghi.

4 hotel è un programma in onda dal 2018 in prima serata su Sky Uno. Dal 2019 è replicato in chiaro su TV8. E' uno spin-off del format Alessandro Borghese - 4 ristoranti in cui vengono valutati non più ristoranti ma strutture alberghiere, appartenenti a una stessa categoria commerciale e in una stessa area geografica. I titolari dei quattro hotel, a turno, ospitano per un giorno ed una notte presso il proprio albergo gli altri tre colleghi e lo chef Bruno Barbieri. Gli albergatori valutano con dei voti da 0 a 10 la location, i servizi, le camere, i prezzi e dalla quarta edizione anche la qualità della colazione.

Al confronto finale vengono svelati i voti dei partecipanti al programma; anche Barbieri assegna il proprio voto a ciascuna struttura, voto che può confermare oppure rivoluzionare la classifica risultante dal voto degli albergatori. Dopo il confronto, ogni concorrente aspetta davanti al proprio hotel l'auto di 4 Hotel, in cui viaggia Barbieri, per scoprire se il voto dello chef ha confermato o meno i loro giudizi. Il vincitore si aggiudica un premio di 5.000€ da investire nella propria attività.

Chi è Bruno Barbieri

Bruno Barbieri (Medicina, Bologna 1962) è un cuoco e personaggio televisivo italiano. Durante la sua carriera è stato insignito di 7 stelle Michelin, rimanendo per molti anni lo chef italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento il maggior numero di volte, record poi superato da Enrico Bartolini.