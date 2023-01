Bruno Vespa in vacanza in Sicilia

Siracusa - Vacanza di capodanno siciliana per il giornalista Bruno Vespa (L'0Aquila, 1944) che nei giorni scorsi è stato a Palermo dove, insieme alla moglie, Augusta Iannini, ha visitato l’Oratorio di San Lorenzo, affascinato dagli stucci del Serpotta, e dalla Natività di Vanessa Beecroft. Nei giorni successivi tappa agrigentina per il giornalista di Rai Uno, che ha pranzato in un ristorante della Valle dei Tempi con l'ex ministro Angelino Alfano.

Infine, ieri sera, cena a Siracusa, al ristorante Don Camillo, in Ortigia. Vespa è un appassionato di vini e lui stesso produce vino nella cantina che ha fondato insieme ai suoi due figli.