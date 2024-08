"C’è posta per te" arriva a Portopalo: avvistato postino Marcello Mordino

Portopalo di Capo Passero - Portopalo si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto quando Marcello Mordino, l'iconico postino della trasmissione "C’è posta per te", è stato avvistato in città. Marcello, noto volto del programma condotto da Maria De Filippi, si è trovato a Portopalo con una missiva da consegnare, destinata a una persona del posto. La presenza di Mordino non è passata inosservata: riconosciuto immediatamente dai passanti, il postino è stato circondato da curiosi e fan che non hanno perso l’occasione per chiedergli un selfie o scattare una foto ricordo. La scena ha catturato l'attenzione di tutti, trasformando una semplice consegna in un evento per il tranquillo borgo marinaro. Mentre cresce l'attesa per scoprire chi sarà il destinatario della busta, le ipotesi si moltiplicano.

Chi sarà l'ignaro cittadino che riceverà l'invito a partecipare alla popolare trasmissione del sabato sera di Canale 5?