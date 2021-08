Caltanissetta – La troupe di “C’è posta per te” è in questi giorni in Sicilia, per girare alcune puntate della nuova edizione della trasmissione condotta da Maria De Filippi, in onda a partire da gennaio 2022 su Canale 5.

Cameraman e regista erano ieri a Caltanissetta, dove hanno suscitato la curiosità dei passanti: al povero postino è toccato pedalare con un caldo asfissiante, vestito di tutto punto e con la mascherina.