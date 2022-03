"C'è posta per te", la vedova catanese Agata chiede scusa ai 4 figli

Sicilia ancora protagonista nelle puntate di C'è posta per te, trasmissione in onda ogni sabato sera su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri sabato 12 marzo una delle vicenda che ha visto coinvolti isolani arriva da Catania. Commozione in studio durante il racconto di Agata, catanese, che ha raccontato di essere caduta in depressione dopo la morte dell'amato marito, tralasciando l'affetto dei quattro figli, tutti presenti al di là della busta.

Un lutto che ha colpito anche i ragazzi: Alberto, Valentina, Alessio e Martina. La famiglia Nasca (questo il cognome dei ragazzi) ha conquistato il pubblico di C'è posta per te. Agata ha voluto chiedere scusa ai suoi figli per il suo comportamento. Nel corso del racconto è intervenuta Emma Marrone, chiamata da Agata. La cantante ha fatto alcuni doni ai quattro figli: a Martina un’idea per realizzare l’abito per il suo diciottesimo compleanno; a Valentina un giorno di relax in una Spa con il fidanzato; ad Alessio un monopattino e ad Alberto un personal computer.

Nell'altra storia che arriva dalla Sicilia si racconta la vicenda della messinese Maria. La donna, ha chiesto l'aiuto del programma di Maria De Filippi per provare a ricomporre il rapporto con il fratello Salvatore interrotto da quattro anni. Maria ha raccontato che suo figlio Lorenzo è stato abbbandonato dal padre poco tempo dopo il parto e lo zio Salvatore era diventato un punto di riferimento. Nel corso degli anni il padre del ragazzi si è riavvicinato e ha scatenato l'ira dello zio che non voleva più avere rapporti con il cognato. Salvatore è entrato in studio ma nonostante i vari tentativi della De Filippi di provare a riconciliare il distacco l'uomo ha voluto chiudere la busta. Il colpo di scena poco dopo con Salvatore che, colpito dalla visione della sorella in lacrime è tornato indietro nella decisione e ha chiesto di aprire la busta. Fratello e sorelle si sono abbracciato per il lito fine della storia.

Curiosa anche la storia di una coppia campana: Cristina ed Emanuele. La donna ha due figli, di cui uno avuto da una precedente relazione. I due si innamorano e decidono di sposarsi, escono con gli amici, e tutto sembra andare nel migliore dei modi finché non scopre che Emanuele tradisce la moglie con la donna della coppia con la quale uscivano. Cristina fa in modo di leggere i messaggi nella chat sul telefono di suo marito e ottiene la conferma del tradimento. La donna decide, a quel punto, di vendicarsi e rende pubblici sui social gli screenshot dei messaggi scambiati dai due amanti. L'uomo ha chiesto l'intervento della trasmissione per chiedere scusa alla moglie ma Cristina è rimasta ferma nella sua decisione e ha chiuso la busta.